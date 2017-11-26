NASA, Apollo 16 Astronotlarının Yeni Videosunu Yayınladı!

NASA’nın yeni yayınladığı görüntüler Ay’da araç sürmenin neye benzediğini gösteriyor.

Herkesin bildiği gibi Apollo 16, ABD'nin Apollo Uzay Programı'na ait görevlerinden birinin adı. 16 Nisan 1972 tarihinde, Thomas Mattingly ve Charles Duke'dan oluşan ekip ay yüzeyine iniş yaptı. Yanlarında Orion adlı Ay Örümceğinin yanı sıra Lunar Roving araçları vardı.

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Apollo 16, Ay'daki daha açık bölgeler olan "Ay dağlarına" iniş yaparak beşinci görevi tamamladı. Astronotların yanında getirdiği, en heyecan verici şeylerden biri ayda yolculuk yapmak için tasarlanan "Lunar Roving" aracı idi. NASA geçtiğimiz günlerde ay yüzeyinde araçla gezen astronotlarının görüntülerini yayınladı.

Ayda aracı kullanmanın nasıl bir şey olduğunu merak edenler için sürüşten bahsetmek gerekirse; Yumuşak veya egzotik bir gezinti değil. Ancak bu Dünya manzaralı bir yolculuk, çok zevkli olabilir. Videoda astronot Komutan John Young’u izliyoruz ve Charles Duke kamera çekimlerini yapıyor. Çekilen video astronotların Apollo 16 kapsamındaki 10. görevinin bir parçasıydı. Görev gereği, Young ve Duke ay yüzeyinde toplam 71 saat boyunca 16.6 mil araç sürdü.

Bu 3 araç bugün hala ay yüzeyinde duruyor ve bir sonraki yolculuk için bekliyor. Tabii bir daha gidildiğinde muhtemelen o araçlar bile kullanılmayacak.

Bence, NASA’nın Aya ayak basma görüntülerini bu kadar geç yayınlamış olması aslında hiç gidilmediği teorilerini destekler nitelikte. Peki, siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?