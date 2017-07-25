NASA Arabadan Sessiz Giden Süpersonik Jet Uçağı Geliştiriyor

NASA, ses hızını geçmesine rağmen çok sessiz kalan bir süpersonik jet geliştiriyor. Yeni jet, yolcu uçakları olarak da kullanılabilecek.

Son yıllarda iyiden iyiye çoğalmaya başlayan sesten hızlı uçaklar, bu popülaritesini artırırken yanında bazı sıkıntıları da meydana getiriyor. Bu uçaklar, çok fazla ses yaratıyorlar. Bu durum savaş uçaklarında pilotların kulaklık takmasından dolayı büyük sorun yaratmasa da yolcu uçaklarında çok büyük sorunları oluşturuyor. Zaten sesten hızlı gitmesine rağmen yolcu uçağı olarak kullanılan tek bir uçak modeli var(dı). Toplamda 12 adet üretilen Concorde uçakları, 125 insanı sesten daha hızlı bir şekilde taşımasına rağmen 2003’te seferlerini durdurmuştu. Bunun arkasında yüksek maliyet gibi durumlar olmasının yanında uçağın çok fazla ses yapması da bulunuyordu.

NASA, tam da bu noktada yeni projesini geliştirmeye başladı. Normal bir Concorde uçağında 90 dB olan ses seviyesini 65 dB’e düşürecek NASA, bu sayede askeri anlamda daha gizli kalabildiği gibi ticari anlamda da daha rahat uçuşlar yapılmasını sağlayacak. 65 dB, bir uçak için inanılmaz düşük bir seviye olarak gösterilebilir.

Normalde yolcu uçakları geliştirmeyen NASA, kendi işlemlerini bitirdikten sonra bu formülü, süpersonik yolcu jetleri yapacak özel şirketlere vermeye hazır olduklarını belirtti.

Elbette sesten daha yüksek hıza çıkmak istiyorsanız yapmak gereken daha önemli konular mevcut. Eğer sesten hızlı yolculuk yapmak istiyorsanız çok yüksek ücretler ödemeniz gerekiyor. 2003 yılında Concorde uçuşları durmadan önce Paris - New York arası tek bir uçuşun maliyeti 6000 dolara çıkmıştı. Günümüzde bu rakamın en az 10 - 12 bin dolar olacağı düşünülürse 40.000 TL’yi 3 saatlik bir uçuşa vermenin zorluğunu görebiliyoruz.