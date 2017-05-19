NASA Metal Zırh Tasarımını Uzayda Kullanacak!

NASA, yeni zırh kumaşını tanıttı. Yeni kumaş, astronotlara çok daha fazla güvenlik ve özgürlük tanıyacak.

NASA’nın uzaya çıkmak için hazırlıklarını az çok biliyorsunuz. Günümüzde uzaya çıkıldığında kullanılan uzay kıyafetleri, hantal yapıları nedeniyle astronotlara bir türlü rahat vermiyorlar. İleride Mars’a gidileceği düşünülürse uzay kıyafetlerinin daha esnek ve daha sağlam olması gerekiyor. NASA, tam da bunun için yeni uzay giysi kumaşını duyurdu. Dışarıdan bakıldığında uzay kıyafetinden çok şövalye zırhına benzeyen yeni cihaza “uzay dokusu” türü deniyor.

Yeni zırh, NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarında sistem mühendisi olarak görev yapan Polit Casillas tarafından tasarlandı. Geleneksel tekstilden esinlenen Casillas, normal bir kumaş gibi hareket edebilecek metal kumaş tasarladı. İspanya’da bir moda tasarımcısının oğlu olan Casillas’ın bilim ile sanatı birleştirdiğini söylemek gerekiyor. Metal zırh, tasarım olarak tekstillerin kumaş üretimine benziyor. Sayısız ipin bir araya getirilmesiyle üretilen kumaşlar gibi tek parça halinde metal kareler oluşturmak için 3D baskıdan bir zırh tabakası çıkartılıyor. Kumaşın alt ve üst tarafları farklı işlevlere sahip. İç tarafı hareket etmesini sağlayan asıl mekaniği oluştururken, ön tarafında zırh dediğimiz asıl alan bulunuyor.

Bu teknolojinin yalnızca uzay kıyafetlerinde değil, uzay araçlarında da kullanılması bekleniyor. Uzayda en büyük sıkıntı olan esnekliğin bu buluşla sağlanması bekleniyor. Aynı zamanda bu teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelecekte, Jüpiter’in uydularından Europa’ya insanlı uzay aracı gönderilmesi hedefleniyor.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri metal kumaşın video ile baş başa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.