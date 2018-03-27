NASA Astronotları Uzaylılara İnanıyorlar Mı?

National Geographic'in yeni programı One Strange Rock'ın ilk bölüm konuğu olan NASA astronotları, kendilerine yöneltilen 'uzaylılara inanıyor musunuz?' sorusuna karşılık olarak uzaylılar hakkındaki düşüncelerini açıkladılar.

Son olarak 2017 yılında Mother(Anne) filminin yapımcılığını üstlenen yönetmen-yapımcı Darren Aronofsky’nin 10 bölüm sürecek yeni projesi One Strange Rock'ın ilk bölümü yayınlandı. National Geographic tarafından yayınlanan ve Will Smith’in sunduğu programın ilk bölümünün konukları NASA astronotları oldu.

Konuk astronotlara yöneltilen soru ise bir astronot için yanıtlaması kolay bir soru değildi: Uzaylılara inanıyor musunuz? Uzaylılar ile düşüncelerini açıklayan ilk astronot, uzayda 1.211 saat geçirmiş olan Jeff Hoffman’dı. Uzayın yalnız olamayacağımız kadar büyük olduğunu düşünen Hoffman, ‘’Evrenin bir yerlerinde hayat olduğuna inanıyorum.’’ dedi.

Uzayda 4000 saate yakın zaman geçiren Chris Hadfield da Hoffman’ın düşüncelerini destekliyordu. ‘’En basit tabirle her bir yıldızın gezegenleri olduğu kanıtladık. İşin matematiğini siz yapın…’’ Gözlemlenebilir evrende yüz milyarlarca galaksi olduğu biliniyor ve her galaksi de yüz milyarlarca yıldızdan oluşuyor.

Uzaya çıkan ilk afroamerikan kadın olan 61 yaşındaki Mae Jemison ise uzaylılar konusunda daha temkinli konuşmayı tercih etti. ‘’Bulgular üzerinden düşünmeli ve bir kanıt bulmalıyız.’’ diyen Jemison, uzaylıların varlığına dair inancı bulunsa da bir kanıt bulmaları gerektiğini söyleyerek, ‘’Bir bilim insanı olarak, önce bir kanıt ararım.’’ dedi.