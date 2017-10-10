NASA, Astronotların Genetik Yapısını Değiştirecek!

NASA, Mars'a gidecek astronotların DNA yapısında ciddi anlamda değişiklikler yapmayı planlıyor.

NASA, 2030 yılında Mars’a göndereceği astronotların, gezegen yüzeyindeki radyoaktiviteden korunması için DNA’larında değişik yapmayı planlıyor.

Dünya’da yer alan koruyucu manyetik tabaka, Mars'ın yüzeyinde bulunmuyor. Bu yüzden Mars’ın yüzeyindeki yüksek enerjili partiküller, astronotların kanser gibi hastalıklarla başbaşa kalmasına neden olabilir.

NASA, asronotların radyasyondan etkilenmemesi için DNA yapılarında ciddi değişiklikler yapmayı planlıyor. Böylelikle Mars’a gidecek kişilerin genetik direncinin tavan yapması bekleniyor. Bu konu hakkında sonuca ulaşmak için ince eleyip sık dokuyan NASA, alınabilecek her türlü önlemin uzayda astronotların korunması için yeterli olmadığını belirtti. Havacılık Dairesi, astronatların genetik yapısında değişiklik yapılması fikrinin daha etkili korunma yöntemi olduğunun da altını çizdi.