Sorunları Aşmak İçin Başvurabileceğimiz 8 Adım

Hayatta şans ve önsezilerin önemi büyüktür elbette. Fakat sadece bunlarla da yola çıkılmaz! Zira bunların, bize her zaman yardımcı olabileceklerini söylemek zordur.

Hayatımızda, pek çok konuda hatalı kararlar alıp buna göre hareket etmiş olabiliriz. Ancak kimi insanlar için böyle bir durum söz konusu bile değildir! Örneğin NASA astronotları için…

Apollo 13 görevini yöneten Gene Kranz da, “Başarısızlık bir seçenek değildir” diyerek, görevlerinin ne denli hassas olduğunu dile getiriyor. 34 yıl boyunca NASA için çalışan ve Gemini ile Apollo programlarında yer alan Kranz, herhangi bir problemle karşılaştığında ne yaptığını ve ekibine neler söylediğini şöyle aktarıyor: “Hadi, problem üzerine çalışalım. Bir şeylerin tahminlerimiz yüzünden daha kötüye gitmesine müsaade etmeyelim."

Problem üzerine çalış

Gerçekten de, bir konu üzerinde yeterliliğe sahip olmak; ümit etmek, sezmek veya tahmin ile hareket etmekten çok daha iyidir.

Sorunlarınızı çözmek için umut, sezgi ya da tahminlere bel bağlamaktansa; bu üçünden çok daha etkili olan ve nitekim NASA astronotları tarafından da kullanılan şu 8 adıma (sırasıyla) başvurabilirsiniz...

1. Problemi tanımlamak.

2. Hedefi-amacı tespit etmek.

3. Alternatif çözümler için birkaç olasılık sıralamak.

4. Her bir çözüm adına muhtemel neticeleri değerlendirmek.

5. Aksiyona geçmek için analiz yaparak bir veya birden fazla çözümü tercih etmek.

6. Uygulamayı planlamak.

7. Tamamen işe bağlı bir biçimde planı yerine getirmek.

8. Gelen verilere göre, gereken şekilde uyarlamak.

Apollo’da görev alan Jerry Bostick de, “Kötü şeyler olur. Biz, sakin kalarak, kendimizi bütün seçeneklere hazırlamalıyız. Fakat bu seçeneklerden biri, 'başarısızlık' olmamalıdır. Paniğe kapılmadan, çözüm üretmeye çalışmaktan asla vazgeçmemeliyiz” diyerek, problem ve dahası kriz anlarında yapılması gerekeni özetliyor.