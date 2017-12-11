Denizli’de ateşe ve radyasyona karşı dayanıklı %100 pamuktan oluşmuş kumaş üretildi. Bu kumaş, NASA’nın da dikkatini çekti.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun en büyük yatırımcısı ve uzay denildiğinde ilk akla gelen isimlerden olan NASA, Denizli’de bulunan bir kumaş fabrikası ile görüşmelere başladı. Pamukkale Üniversitesi ile birlikte ortak geliştirilen bir proje kapsamında, %100 pamuklu kumaşların ateşe ve radyasyona karşı dayanıklılığı geliştirildi.

Dünya üzerine her geçen gün daha fazla kullanılan anti-mikrobiyal, ateşe karşı dayanıklı sentetik elyaf kumaşların aksine benzeri özellikleri sunan %100 kumaş olacak şekilde üretim yapabilen Evteks, bu ürünlerini Amerika başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Radyasyona karşı dayanıklı yapıdaki kumaş, NASA’nın da ilgisini çekmiş gibi duruyor. Şu anda Evteks ile konuşmalarını sürdüren NASA kumaşı yeterli bulursa, bundan sonra uzaya gönderdiği astronotların iç giyiminde bu kumaşı kullanacak. Uzayda yer alan radyasyon, sıcaklık farklılığı ve havanın olmaması, astronotları özel olarak donatılmış kıyafetler giymek zorunda bırakıyor.

Evteks, kumaş ihracatı için kısa süre önce ABD’li bir firmayla 400 bin dolarlık anlaşma sağlamıştı. Şirket, ihracatta adı pek gözükmese de 2018 yılında yaklaşık 3 milyon doları ülkemize getirmeyi hedefliyor.