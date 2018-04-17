NASA, Astronotları Uzay İstasyonunda Daha Uzun Kalabilir

SpaceX ve Boeing'inn NASA için alçak yörüngeye astronot taşıyan araçlar üretme prgramlarında geride kalmasından sonra bunu telafi etmek için yeni bir fikir ortaya atıldı. Bu fikre göre astronotların ISS'de daha uzun süre kalması planlanıyor.

SpaceX ve Boeing'in, ABD Uzay Gemileri filosunun 2011 yılında emekli olmasından bu yana, ABD'nin astronotlarını alçak yörüngeye taşıyacak araçları geliştirmek için anlaşmaya vardılar. Ancak iki şirketin araçları geliştirmeye yönelik çalışmaları sürekli gecikmeler yaşayarak sekteye uğradı. NASA'nın, operasyonel bir mürettebat aracı olmadan normal uzay operasyonlarına nasıl devam edeceğinin anlaşılmasında yaratıcı olması gerekiyordu. Bu bağlamda açıklamalarda bulunan ajans yetkilisi Robert Lightfoot, yeni bir seçenek önerdi: ABD astronotları için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha uzun süre vakit geçirmek.

House Appropriations Committee'nin ticaret, adalet ve bilim alt dalları önünde yaptığı konuşmasında Lightfoot, ellerindeki tek ihtimalin, Rusya ile ilişkileri güçlendirmek olduğunu ve mevcut görevlerde uzayan misyon sürelerine ilişkin alternatif geliştirmek olduğunu söyledi. Ancak başka bir sorun bulunuyor; ABD'nin 2019 yılında Rus Soyuz roketlerini kullanması gerekiyor ve ticari mürettebat uçuşlarının 2020'nin başına kadar operasyonel hale gelmemesi mümkün görünüyor.

NASA, Starline aracının ilk test uçuşunu operasyonel hale getirmek için Boeing ile yaptığı anlaşmaya üçüncü bir ek yaparak, altı ay kadar uzun bir uçuş süresine sahip olacak şekilde değiştirdi. NASA böylelikle gecikmelere oldukça yaratıcı bir çözüm bulmuş oldu. Elbette mürettebatın bu duruma nasıl yaklaşacağı tam olarak bilinmiyor.