NASA Astronotu Yıldız Kaymasının Uzaydan Görüntüsünü Çekti

ISS uzay istasyonu güvertesinde bulunan bir NASA astronotu, patlayan yıldıza dönüşen bir meteorun görüntüsünü yakaladı.

Kayan bir yıldız gördüğünüzde, küçük bir taş ya bir avuç kum bulup, en iyi dileklerinizden birini tutmak istersiniz. Meteorların sebep olduğu yıldız kaymaları, güzel görüntüler oluştururlar. Üstelik ISS uzay istasyonu gibi bir yerden, daha da cezbedici bir hal alabiliyorlar.

NASA’da astronot olan Randy Bresnik, hızlandırılmış bir video kaydı yaparken yakaladığı meteor çarpmasının görüntüsünü yakalamış, bu görüntüye ait güzel bir çekimi Cuma günü sosyal medyada yayınlamış.

İşte Bresnik’in ‘meteorun geleneksel yıldız kaymasına dönüşmesi’ adını verdiği görüntünün yavaşlatılmış hali:

Meksika’nın batı kıyısı üzerinde görülen yıldız, bir dakikalık bir videonun bir köşesinde, bakmadan görme dercesine beliriveriyor.

İkizler burcunun meteor yağmuru gök yüzünde gösteri sergilediği için, Aralık ayının ortaları genellikle meteor seyretmek için oldukça idealdir. Bir çoğumuz uzaydan düşen bir yıldızı yakalama şansına sahip olamayacağız. Bu nedenle Bresnik’in bu çalışması bize oldukça önemli bir katkı sağlıyor.