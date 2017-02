Leland Melvin, emekli bir astronot . Dün Twitter’daki resmi olmayan Rouge NASA hesabından Melvin’in resmi NASA fotoğraflarından biri paylaşıldı.

Bu harika fotoğraf, kısa sürede bir viral haline geldi ve Twitter’da binlerce kez retweet’lendi ve beğenildi. 2009 yılında çekilen bu resmi NASA fotoğrafında Melvin’in Jake ve Scout isimli iki köpeği bulunuyor ve ona sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Ancak Melvin’in bu fotoğraf çekimi köpeklerini NASA’ya sokması pek kolay olmamış ve onları içeriye gizlice sokmuş. Zira NASA, tesis içinde köpeklerin bulunmasına izin vermiyor.

If you're feeling overwhelmed and anxious today, remember that this is Leland Melvin's official NASA picture. pic.twitter.com/cekUW47YEX