NASA Astronotu Tek Bir Soru ile Gündeme Sarsmayı Başardı!

Adı açıklanmayan bir NASA astronotu, uzay yürüyüşü sırasında canlı yayın gerçekleştirecekti. Fakat kameradan gelen 'SD kart yok' uyarısını bir türlü anlamayan astronot, sosyal medya ve basının diline düşmekten kurtulamadı.

NASA tarafından paylaşılan bir görüntü, dünyanın en önemli uzay görevlerini gerçekleştiren kuruluşu bir kez daha basın ve sosyal medya gündemine oturttu. Fakat NASA’nın bu seferki gündemi meşgul etme nedeni olağanüstü bir başarı değil, astronot seçerken ne kadar dikkatli olduğu.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapmakta olan bir astronot, 2018’in beşinci uzay yürüyüşünü yapmak için hazırlanıyordu. NASA, astronotun uzay yürüyüşü sırasında canlı yayın gerçekleştirmesini istedi. Fakat astronot, canlı yayın konusunda tuhaf bir sorun yaşadı.

‘’GoPro’yla ilgili bir sorum var. Kameranın açma düğmesine bastığımda, ‘SD yok’ uyarısı çıkıyor. Bu ne demek? Kayıt yapabiliyor muyum?’’ diye soran astronot NASA’dan, “Kameranın verdiği uyarı içinde hafıza kartı yok uyarısı. İçinde kart olursa kayıt sırasında kırmızı ışık yanıp söner.” şeklinde yanıt aldı.

Fakat bu yanıta rağmen göreve hazırlanan astronot hala sorunun ne olduğunu anlayamıyor ve tekrar ‘’SD yok, bu ne anlama geliyor?’’ diye soruyor. NASA tarafından yapılan açıklamaya göre astronot SD kartı bulamadığı için görevine canlı yayın gerçekleştiremeden devam ediyor.

Dünya’dan onlarca kilometre uzakta gerçekleştirilen bir uzay görevinde bir takım sorunlar oluşması olağan karşılanabilir. Fakat bu noktada tuhaf olan şey, bu zorlu uzay görevini başarı ile tamamlayabileceği düşünülen astronotun hafıza kartının varlığından bihaber olması. Zaten konu ile ilgili sosyal medyada yapılan ağırlıklı yorumlar da ‘’Kamera kullanamayan ve hafıza kartının ne olduğunu bilmeyen insanlar uzay görevine nasıl gidiyor?’’ şeklindeydi.