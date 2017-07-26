NASA, Atmosferde Renkli Bulutlar Oluşturuyor!

NASA, iyonosferdeki parçacıkların hareketini incelemek için yerden 180 kilometre yükseklikte renkli bulutlar oluşturuyor.

NASA, 29 Haziran'da Virginia'daki Wallop uçuş tesisinde dünyanın iyonosferine bir roket fırlatmıştı. Amaç, parlak, renkli bulutlar yapmak ve havada akışlarını izlemekti. Yerden yaklaşık 180 kilometre yukarıya baryum, stronsiyum ve bakır oksit dolu bir kutu bırakıldı. Sonuç olarak atmosferin üst katmanlarında sürüklenen, bir dizi renkli bulut oluştu.

Deneyin ana amacı, parçacıkların Dünya iyonosferindeki hareketlerini incelemekti. İyonosfer, güneş ve diğer dış radyasyonların iyonlaştığı atmosfer tabakasıdır ve yerden yüksekliği 46 ile 621 kilometre arasıdır.

Bazı insanlar atmosfere kimyasal bırakıldığı için bunun zararlı olduğunu düşünülebilir, ancak aslında bu deneyde bırakılan kimyasallar standart bir havai fişeğin atmosfere zararından bile azdır.

Aşağıdaki görselde deneyin yapılma şemasını inceleyebilirsiniz.