NASA, Orion Bulutsusu'nun Büyüleyici Videosunu Yayınladı!

NASA, Dünya'ya en yakın yıldız oluşum bölgesi olan Orion Bulutsusu'nu Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarından elde ettiği görüntüleri kullanarak üç boyutlu olarak modelledi ve 3 dakikalık bir video yayınladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Hubble ve Spitzer uzay teleskoplarından elde ettiği verileri kullanarak Orion Bulutsusu’na ait bir ‘yıldızlararası gezinti’ videosu yayınladı.

Orion Bulutsusu, Orion Kuşağı’nın Dünya’ya göre güney kısmında kalmaktadır. Dünya’ya yaklaşık 1344 ışık yılı uzaklıkta bulunan bulutsu 15 ışık yılı çapındadır ve bu sayede Dünya’dan rahatlıkla gözlemlenebilir.

Tahmin edebileceğiniz gibi Hubble ve Spitzer uzay teleskopları bu videoyu oluşturmak için Orion Bulutsusu’nda seyahate çıkmadı. Baltimore’daki Uzay Teleskopları Bilim Enstitüsü ve Pasadena’daki Caltech/Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezi elde ettikleri verileri işleyerek üç dakikalık muhteşem bir video hazırladılar.

Orion Bulutsusu, Dünya’ya en yakın yıldız oluşum bölgesidir. Videoda da görebileceğiniz gibi yeni oluşmuş yıldızların etrafında ileride gezegenleri oluşturacak toz kuşakları bulunmaktadır. Yalnızca 2 milyon yaşında olan Orion Bulutsusu, kozmik takvimde henüz yeni emeklemeye başlayan bir bebektir.