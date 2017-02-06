NASA, Bir Yıldızın Sönüş Anını Görüntüledi!

NASA’nın uzay teleskobu Hubble, Dünya’dan yaklaşık 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Güneş’e benzer bir yıldızın söndüğü anı görüntüledi.

NASA’nın resmi internet sitesinde ve Twitter sayfasında, bir yıldızın kırmızı alev topundan gezegen nebulasına dönüştüğü ana ait görüntü paylaşıldı. Bilim insanları, patlayan yıldızın çevresine iki yönde de saatte 1 milyon kilometre hızla gaz ve toz saçtığını açıkladı.

Patlama, öncelikle yıldızın sönme aşamasını başlattı. Dünyadaki gök bilimciler tarafından göz açıp kapanıncaya kadar yaşandığı belirtilen bu evreye benzer bir durum, NASA tarafından daha önce çok nadir görüntülenmişti.

Dünya’dan 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Puppis Takımyıldızı çevresinde yer alan ve ‘Cabalash Nebulası’ adı verilen sönen bölgenin, önümüzdeki bin yıl içerisinde tam olarak bir gezegen nebulası halini alacağı ifade edildi.

Hubble Teleskobu, ismini anısını yaşatmak amacıyla ABDli astronom Edwin Hubble’dan almış, Nisan 1990’da Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine taşınmış bir uzay teleskobudur.

