Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay görevlerine gidecek astronotları eğitmek için 30 yılı aşkın süredir VR teknolojisini kullanıyor.

VR teknolojisi her geçen gün gelişiyor. Şu an 20 TL’ye aldığımız bir basit VR gözlüğü ile akıllı telefonumuzu kullanarak sanal gerçeklik deneyiminin keyfine varabiliyoruz. Elbette çok daha gelişmiş, büyük bütçeli VR projeleri bulmak da mümkün. Peki bu kadar kolay erişilebilen sanal gerçeklik teknolojisi kaç yıldır hayatımızda?

Gerçek şu ki NASA, 1980’lerden bu yana astronotlarını eğitmek için sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanıyor. Dolayısı ile VR gözlüklerde yaşanan her gelişme NASA mühendislerini biraz daha sevindiriyor.

NASA’nın Johnson Uzay Üssü’ndeki Hibrit Gerçeklik Laboratuvar’ında yazılım direktörü olan Matthew Noyes, sanal gerçeklik teknolojisinin uzay uçuşları için paha biçilemez olduğunu söyledi. Noyes, uzay görevleri sırasında astronotların kullanacakları araçların çok pahalı olduğunu ve uzayda yer çekimi farkından dolayı nesnelerin ağırlıklarının değiştiğini, bu yüzden birkaç yüz dolarlık VR kullanarak astronotları uzay ortamındaki görevlere hazırlayabiliyor olmanın çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Noyes, uzayda yer çekimi olmadığı için astronotların kas ve kemik yoğunluğu kaybı yaşadığını, bunu önlemek için her gün 2 saat egzersiz yapmaları gerektiğini söyledi. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun muhteşem iç manzarası 2 saat egzersiz yapmak için biraz sıkıcı olabilir. Fakat astronotlar egzersiz sırasında VR gözlüğü takarak kendilerini bir koşu parkurunda gibi görürlerse ya da ailelerinin fotoğraflarına bakarlarsa zihinlerini daha dinç tutabilirler.

Noyes, oyun şirketleri ile daha çok satacak bir oyun tasarlamak için iş birliği yapabileceklerini, fakat asıl isteklerinin insanların uzay konusunda heyecanlanmaları olduğunu söyledi. NASA daha önce FMG Labs ile birlikte Mars 2030 adında bir simülasyon oyunu geliştirmişti. Oyuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.