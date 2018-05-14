NASA, Dünya Dışı Yaşamla İlgili Önemli Bir Açıklama Yapacak!

Uzay Ajansı NASA, dev gezegen Jüpiter’in cüce gezegen uydusu Europa hakkında büyük bir haber vermeye hazırlanıyor. TSİ 20.00’da gerçekleşecek açıklama için ajans, bir duyuru paylaştı.

NASA, “Yaşam arayışı için Güneş Sistemi'nin en umut verici yerlerinden biri olarak bilinen Jüpiter'in uydusu Europa hakkında son analizleri” açıklamak için bir basın toplantısı düzenleyecek. Toplantı Türkiye saati ile 20.00’da gerçekleşecek. Açıklamalar uzay ajasının Facebook sayfasından, Twitch sayfasından, YouTube kanalından ve Periscope üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca NASA’nın internet sitesinde de aynı canlı yayın yapılacak.

Peki bu açıklama ne ile ilgili olacak? Açıkçası NASA’nın duyurusundan hareketle Europa’nın son analizlerine dair bilgi alacağımızın ötesinde bir çıkarımda bulunmak zor. Sadece bu uydunun Güneş Sistemi'nde, potansiyel olarak yaşam barındırmaya en elverişli gök cisimlerinden birisi olduğunu biliyoruz.

NASA, Jüpiter’in bu cüce gezegen uydusuna 2022 yılında Europa Clipper isimli bir araç göndermeyi planlıyor. Araç, Europa etrafında insan yapımı bir uydu gibi dönecek ve yüzeye doğru 45 farklı dalış gerçekleştirecek. Yüzeyi buzullarla kaplı gezegenin, kalın buz tabakasının altında yoğun miktarda su olduğundan şüpheleniyor. Eğer NASA’nın elinde olumlu yönde yeterli kanıt yoksa, boşu boşuna bu tarz yatırımlar yapılmaz.

2016 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen görüntüler, Eurapa’nın Satürn’ün uydusu Enceladus’a benzer bir şekilde buz gezegeni olduğunu göstermişti. NASA, “Europa, buzul tabakasının altında tuzlu bir su okyanusa sahip olduğu için, keşiflerde öncelik tanınmıştır” açıklamasında bulunmuştu. Clipper aracı ise bu buzulun altını incelemek için gerekli donanımlara sahip olacak.

Akşam yapılacak canlı yayın sırasında detayları takip ediyor ve sizlere aktarıyor olacağız, takipte kalın.