NASA, Dünyanın Yakınından Geçecek Cismin Ne Olduğunu Saptayamadı

Dünyanın en büyük beyinlerinden bazıları ile çalışan ve inanılmaz derecede gelişmiş bir teknolojiye sahip olan NASA, yaklaşan cismin türünü keşfedemedi.

Yeryüzündeki en zeki insanlarla çalışan ve milyarlarca dolarlık kaynağa sahip olan NASA, bu kez muazzam bir zorlukla karşı karşıya.

NASA, evrenin sırlarını keşfeden, gizemlerin hepsini çözemese de çoğuna ışık tutan bir yapı. Ancak Amerika Uzay Araştırmaları Kuruluşu bu kez sert kayaya çarpmış gibi gözüküyor. NASA, dünyamızın yakınından geçen bir objeyi tanımlamakta yetersiz kaldı.

Söz konusu obje, alışılmadık karakteristik özellikler sergiliyor. Karşımızdaki bir göktaşı mı, kuyruklu yıldız mı ya da bambaşka bir şey mi? Uzman bilim adamları ve gökbilimciler konuya açıklık getiremedi.

Neyse ki, ne olduğu anlaşılamayan nesne dünyanın 51 milyon kilometre uzağından geçecek. Nesne, 2016 yılının Kasım ayında saptanmıştı.

Bilim adamlarının söz konusu nesneyi tanımlayamamasının nedeni olarak ise karanlık ve yansıma yapmıyan yüzeyi ile tipik kuyruklu yıldızlarda bulunan gaz ve toz yapılarından hiçbirini ihtiva etmemesi yatıyor.

NASA araştırmacılarından, fenomenle ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu nesne, asteroitlerle kuyrukluyıldızlar arasındaki sınırın bulanık olduğunu ispatladı. Tahminimiz, binlerce veya belki milyonlarca yıl boyunca yapısının bozulduğu ve toz ve gaz kitlelerin kaybolduğu yönünde. Yine de gelecekteki araştırmalarımız için kaydadeğer bir odak noktası olduğunu düşünüyoruz."