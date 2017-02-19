NASA Bu Sefer 6 Farklı UFO Yüzünden Canlı Yayını Kesti!

NASA'nın uzaydan yaptığı canlı yayınlar sürekli UFO iddiaları ile gündeme geliyor. Fakat bu kez gündemde 1 değil, tam 6 UFO bulunmakta.

Aslında benzer haberlere alıştık desek pek yanlış olmaz çünkü NASA, sıkça Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı yayın yapmakta ve bu canlı yayınlarda meydana gelen enteresan olaylar bir türlü bitmek bilmiyor.

Durum böyle olunca da "UFO avcıları" canlı yayınları büyük dikkat ile takip eder oldular. Ve bu avcılar, yine enteresan bir görüntü yakalamayı başardılar. Söz konusu görüntüde 6 farklı cismin süzülerek geçtiği görülmekte. Yine bu görüntüden sonra her zaman olduğu gibi NASA yayını kısa süreli kesiyor.

Daha önceden NASA bu tarz ışık hüzmelerinin gezegenimizden gelen yansımalar sonucunda oluştuğunu açıklamıştı. Ancak altı tane "yansımanın" aynı anda, birbirlerini takip edercesine gözükmesi biraz enteresan. Fakat bu konuda farklı teoriler de mevcut. Zira yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, bu durum ilk kez yaşanmıyor. Daha önceden de, NASA benzer şekilde sebeplerden ötürü canlı yayını defalarca kesmişti.

İşte bu durum, insanları da ikiye ayırmakta. Kimileri gerçekten de ortada cevaplanmayı bekleyen bir şeyler olduğunu düşünse de bazı araştırmacılar, aslında tüm bu videoların ve canlı yayın kesilme durumunun bilinçli şekilde yapıldığını, ortada ise maddi olarak bir çıkar söz konusu olduğu savunmakta.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?