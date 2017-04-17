NASA, Buzullarda 'Uğursuz' Yeni Bir Çatlak Görüntüledi!

NASA'nın son zamanlarda yaptığı araştırmalar, dünyada önemli problemlere neden olabilecek bir çatlağın var olduğunu ortaya koydu. Üstelik söz konusu çatlak, diğer bir kırılma noktasına çok yakın.

Grönland'daki muazzam Petermann Buzulu'nda yeni ve uğursuz bir çatlağın ilk fotoğrafları, NASA tarafından cuma günü yayınlandı. IceBridge isimli operasyon, Grönland'ın kuzeybatısında gerçekleşti. Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Stef Lhermitte gerekli koordinatları sağladı ve uydu görüntülerini inceleyerek garip bir şekilde çatlayan bölgeyi inceledi. Lhermitte, çatlağın okyanus sularından kaynaklanıp kaynaklanmadığını çözmeye çalışıyor.

NASA'nın fotoğrafları, buz merkezine yakın bölgede oluşan yeni çatlağı ortaya koyuyor. Dahası bu çatlak, doğu yan duvarından yavaş yavaş merkeze doğru uzanıyor. Çekilen görüntülerde, çatlaklar bariz biçimde belli oluyor. Zira Piftann Buzulu'nda oluşan daha eski tarihli ve üst merkeze yakın raftaki kanata eğimli bir çatlak mevcut. İki çatlak kesişecek olursa tek bir buz kütlesinin çoğunluk noktasında birleşecekler. Bu da kopmalara neden olabililir.

Ancak NASA buzdaki bir başka özelliğe dikkat çekerek, "yeni yarıkların eskilere doğru yayılmasının 'durgunluk etkisi' yaratma olasılığını doğurduğunu” bildiriyor. Yeni keşfedilen çatlamaların yüzen buz rafını ciddi şekilde zayıflatma ihtimali de var. 2010 ve 2012 yıllarında iki buzul adası merkez buzuldan ayrıldığında olaylar medyanın ilgisini çekti ve hatta Amerikan Kongresi'nde acil bir toplantı düzenlendi.

Veri toplama çalışmalarına ek olarak Heilprin ve Upernavik gibi yakınlardaki buzullar, Grönland'ın kuzeybatısı ile Kanada'nın kuzeydoğu kesimi arasındaki kanallardaki deniz buzulları da araştırılıyor. Olası yeni çatlaklar ve kütleler arasındaki ilişkiler irdeleniyor.