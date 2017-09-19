1. Sınıf Ders Kitabında Uzay’la İlgili Hatalı Bilgiler Var

İlkokul 1. sınıf öğrencileri için hazırlanan kitapta Uzay ile ilgili verilen bazı bilgilerin yanlış olduğunu belirtildi.

Araştırmalarını uzay üzerine yürüten Halit Mirahmetoğlu, Bakanlığın onaylayıp okullarda okutulmasına başlanan 1. sınıf Türkçe kitabında, Uzay hakkında verilen bilgilerden bazılarının yanlış olduğunu bildirdi. Kitabın kaynakçasının İsmail Hekimoğlu’nun Timaş yayınlarından 2007 yılında çıkan ‘Uzay, Gökyüzü ve Ötesi’ kitabı olduğunu belirten Mirahmetoğlu, konuyu şu şekilde açıkladı:

“Yanlış: Gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Kutup Yıldızı’dır.

Doğrusu: Gece gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Sirius’dur, kutup yıldızı ya da diğer adıyla Polaris çok parlak olmayan sıradan bir yıldızdır. Aslında gökyüzündeki en parlak yıldızın adı Güneş’tir.

Yanlış: Güneş en büyük yıldızdır.

Doğrusu: Güneş en büyük yıldız değildir, Güneşten binlerce kat büyük milyarlarca yıldız vardır.

Yanlış: Arkalarında ışıklı bir kuyruk bulunan yıldızlara Kuyruklu Yıldız denir.

Doğrusu: Kuyruklu yıldızlar, yıldız değildir. Güneş’e yaklaştıkça eriyen, bu nedenle yörüngesi boyunca kuyruğa benzer partiküller bırakan dönmüş gökcisimleridir.”

NASA’da görevli Türk astrofizikçi Umut Yıldız da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mirahmetoğlu’nun yaptığı bilgilendirmeye atıfta bulunarak kitaptaki bilginin yanlış olduğunu belirtti.

Yaptığı paylaşımın ardından Timaş yayınlarının kendisine ulaştığını belirten Mirahmetoğlu, yayınevinin ilgili sayfalarda hata yaptıklarını, yeni baskılarda konunun düzeltileceğini ve mevcut baskılardaki hatalara da stickerlar yardımıyla çözüm getireceklerini açıkladı.