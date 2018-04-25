NASA Çalışanları, En İyi ve En Kötü Uzay Filmlerini Seçti

Alfonso Cuaron’un tam 7 Oscar kazanan filmi Gravity (Yerçekimi) NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından uzay temalı sinema filmleri içinde gerçeğe en uzak olanı olarak tescillendi. İşte NASA çalışanlarının gerçeğe en uzak ve yakın bulduğu filmlerin listesi...

BBC’nin yayınladığı bir videoya göre bir grup NASA bilim insanı, Alfonso Cuaron imzalı Oscar ödüllü Gravity’nin şimdiye dek çekilmiş en kötü ve hatalı uzay filmi olduğunu düşünüyor.

Yönetmenliğini Alfonso Cuarón’un yaptığı 2013 tarihli Gravity; uzay boşluğunda sıkışan bir astronotun başına gelenleri, çarpıcı bir kurgu eşliğinde seyirciye anlatan yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyordu. En İyi Yönetmen dahil olmak üzere 7 dalda Oscar ödülü kazanan film, etkileyici sinematografisi ve görsel efektleriyle hafızalara kazınmış ve gişede de kayda değer bir başarı yakalamıştı. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden genel anlamda olumlu yorumlar alan Gravity, uzay filmleri içerisinde kendini iyi bir yerde konumlandırmıştı.

Ancak bu durum, NASA’da çalışan bilim insanları için pek de geçerli değil! BBC’nin yayınladığı bir videoya göre tamamı kadınlardan oluşan bir grup NASA bilim insanı, başrollerinde Sandra Bullock ve George Clooney'in oynadığı Gravity’nin şimdiye kadar yapılmış en kötü ve hatalı uzay filmi olduğunu söylüyor.

NASA’nın değerlendirmelerine göre gerçeğe uymayan diğer filmler arasında şunlar var

Armageddon

Mission To Mars

Red Planet

Planet of the Apes

Spaceballs

Yine NASA’nın beğendiği ve onayladığı filmler ise şöyle sıralanıyor

Apollo 13

Interstellar

Hidden Figures

The Martian