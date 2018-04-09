Nasa, 'Çarpışma Testi' Mankenlerini Yerden Yere Vuruyor

NASA, araç çarpışma testlerinde, insanların başına gelebilecek kazaları, insanların güvenliği için modellemek zorunda. Bu testler sırasında kullandıkları mankenleriyse araştırmacılar, adeta bir şamar oğlanına çevirmiş vaziyette.

NASA, Langley Araştırma Merkezi’nde, meslektaşlarının başına gelebilecek olan korkunç hava kazalarını önlemek ve uzay seyahetlerini daha güvenli hale getirmek için yaptığı çarpışma testi videosunu geçtiğimiz hafta yayınladı. Çarpışma mankenleri, bilim adamlarına farklı hava koşullarında kırılıp bükülmediğine dair raporlar oluşturmakta epey yardımcı oluyor. Sensörler ile donatılan bu mankenler, insan vücudunu simüle etmeye yarıyor ve araştırmacılara 105 ila 220 pound arasında bir fiyata mal oluyorlar.

Bu testler sırasında mankenler, hem uçak kemerlerine hem de uzay koltuklarına bağlanıyor. Örneğin, Mart 2017'deki bir testte bir uçağın gövdesine yerleştirilen mankenler, Alabama'daki sahipsiz bir alanda 14 metrelik bir alandan uçak bagajlarıyla birlikte aşağıya düşürüldü. Çantalar ve uçak bazı hasarlar gördü ancak mankenlerin burnu dahi kanamadı (!).

NASA araştırmacıları, 2016 yılında da Orion mürettebatı kapsülü için bir dizi çarpışma testinde bu mankenleri kullandı. NASA, Orion kapsülünün modelinde bir tane büyük ve bir tane küçük, bir çift manken kullandı ve bunları, Hydro Impact Basin denilen, 20 metrelik bir havuza bırakarak test etti. NASA testlerinde yerden yere vurulan bu cesur mankenleri, saygıyla selamlıyoruz. Havayolu yolcularının güvenliğini sağlayan bu mankenler hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Testler, gerçekten insanlık dışı değil mi?