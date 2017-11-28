NASA, Cassini’den Gönderilen Son Satürn Fotoğrafını Paylaştı!

20 yıllık görev süresini Satürn gezegenin atmosferine dalış yaparak sonlandıran uzay aracı Cassini, Güneş Sistemi’nin en büyüleyici gezegeni ve uyduları hakkında paha biçilemez bilgileri bize ulaştırdı. İletişimimiz kesilmeden önce gönderilen son fotoğraf ise Dünya'ya ulaştı.

Eylül ayında uzay araştırmaları tarihinde bir dönüm noktasına geldik. Cassini uzay aracı insansız geçirdiği 20 yalnız yılın ardından Satürn’e dalış gerçekleştirdi ve görevini sonlandırdı. Uzay aracı bizimle iletişimi kesilmeden önce elde ettiği son verileri ve görüntüleri göndermeyi başardı.

Bilim insanları, dünya üzerinden yönlendirdikleri Cassini’nin uzay boşluğunda enerjisinin bitmesini istemediler ve onu Satürn’ün gizemli atmosferine dalış yapması için yönlendirdiler.

Büyük Final adı verilen dalışın hemen öncesinde Cassini, elde ettiği son görüntüleri gönderdi. NASA’daki araştırmacılar ise 42 parçadan oluşan verileri bir araya getirdiler. İşte son resim:

Bu resim artık uzun bir süre boyunca Satürn’den veri alamayacağımız anlamına geliyor. Görüntülerin birleştirilmesinden sorumlu ekipte yer alan Elizabeth Turtle, "Elveda demek zordu, ama hepsini Cassini'nin gözlerinden gördüğümüz için çok şanslıydık” açıklamasında bulundu.

Görüntünün bu halinde ise Satürn’ün uyduları işaretlenmiş durumda:

Cassini misyonu, gezegenin uyduları hakkında inanılmaz bilgiler verdi. Bilim insanları en küçük uydularından birisi olan Enceladus’un yaşam izleri barındırdığından şüpheleniyorlar. Hemen aşağıdaki haberimizde bu gelişmenin detaylarından bahsetmiştik:

Bilmeyenler için, Enceladus yüzeyinde 5 kilometreye yakın buz ve altında 65 kilometreye yakın su tabakası barındırıyor. Böylece Cassini’ye sürekli, Satürn’e de geçici olarak veda etmiş oluyoruz.