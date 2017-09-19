NASA, Cassini'nin Çektiği Satürn'ün Son Fotoğrafını Paylaştı!

NASA, Cassini uzay aracının, görevine son vermeden önce çektiği, atmosfere giriş yapacağı bölgenin fotoğrafını paylaştı.

20 yıl önce gezegenimizden büyük keşifler yapmak için yola çıkan Cassini, geçtiğimiz cuma günü 13 yıldır yorulmadan incelediği Satürn’ü kendine ebedi mezar yaparak görevlerini sonlandırmıştı.

Cassini, görevini sonlandırmadan birkaç saat önce Satürn’e varış yerinin fotoğrafını 634.000 kilometre yükseklikten çekerek NASA’ya iletti. NASA’nın söylediğine göre Cassini bu fotoğrafı gönderdiğinde henüz Satürn yüzünü Güneş’e dönmemişti. Bu nedenle Satürn’ün halkalarının yansımaları fotoğrafta rahatlıkla görülebiliyor.

Cassini, 20 yıl süren yolculuğu boyunca toplamda 7.9 milyar kilometre yol katetti. 6 Satürn uydusu keşfetti ve gezegenimize 635GB boyutunda veri aktardı. Cassini proje müdürü Earl Maize, aracın Satürn'ün atmosferine girdikten sonra yaptığı açıklamada, ‘Cassini operasyon ekibi, uzay aracını asil sonuna yönlendirirken muhteşem bir iş çıkardı.’’ dedi.

Bu da Cassini'nin kırmızı, yeşil ve mavi spektral filtreler kullanılarak renklendirilmiş yeni evinin doğal renkleri: