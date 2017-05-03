Cassini Satürn Halkaları Konusunda NASA'yı Şoka Soktu!

Son görevindeki dalışlarını icra eden uzay aracı Cassini, Satürn ve halkaları arasındaki boşluğa dair beklenmedik veriler sunuyor. Boşluk, zannedilenden çok daha boş ve berrak!

Dünya’yla bağını kesmeden önce uzayın engin boşluğundaki yolcuğunda son görevini icra eden Cassini, önce Satürn’ün uydusu Enceladus’taki muhtemel yaşamın keşfine kaynaklık etmiş ve ardından gezegenin sırlarını araştırmak için görevine devam etmeye başlamıştı.

NASA’nın doğruladığı son veriler, Satürn halkalarının gizemini aralıyor. Uzay aracı, Satürn ve yüzükleri arasındaki dar aralıktan bir yolculuk gerçekleştirdi ve şok edici bilgileri Dünya ile paylaştı: Gezegen ile halkaları arasındaki boşlukta neredeyse hiçbir şey bulunmuyor.

Cassini’nin bu verileri daha rahat bir yolculuk yapılacağını ortaya koyuyor. Zira bölgedeki dalışları için gereken manevraları kolaylıkla yapabilecek. Ancak halkalar ve gezegen arasındaki boşlukta beklenenden az madde ile karşılaşılması, Dünya’daki bilim insanlarının kucağına büyük bir bilmeceyi bıraktı.

Kaliforniya Pasadena'daki NASA Jet Laboratuvarı’nda Cassini’nin proje müdürü Earl Maize, “Yüzükler ile Satürn arasındaki bölge büyük bir boşluk, toz seviyesinin yok denecek kadar düşük olması üzerinde çalışmalara başladık" şeklinde konuşarak haberleri doğruladı.

Uzay aracı beklendiği gibi daha fazla toz görmüş olsaydı, mühendislerin dalışlar esnasında aracın tabela şeklindeki antenini bir kalkan olarak kullanmak zorunda kalmaları söz konusuydu. Bu durum Satürn yüzeyine inecek aracın ömrünü kısaltacak ve verilerin miktarını da önemli ölçüde azaltacaktı. Fakat şimdi keşif uydumuz böyle endişeler olmaksızın 21 tane derin dalış yapabilecek, Satürn ve etrafındaki gizemli boşluk hakkında daha fazla bilgi edinebilecek.

Berrak ortam sayesinde sensörlerini tam kapasitede kullanması, daha net verileri bizlere sunacaktır. Bununla birlikte, Cassini'nin Radyo ve Plazma Dalga Bilimi (RPWS) aleti kalkanın yanından dışarı çıkartıldı ve dalışlarını sürdürdükçe söz konusu parçacıkların vuruşlarını tespit edebildi:

RPWS, yüzüklerin hemen dışındaki alan boyunca hareket ettikçe çok sayıda bildirim göndermişti. Ancak yüzüklerin içindeki final dalışlarının ilkini gerçekleştirdiğinde bildirimler çok az sayıda kaldı. NASA mühendisleri, durumun bir arızadan kaynaklanmadığını doğruluyorlar.

Dalışlar, Cassini'nin Satürn'ün atmosferine uçarak yok olmasından sonra sona erecek. Görev kısmen, aracın yaşanabilir bir gezegene inişini simüle etmek için yapılıyor.