NASA, Bilgisayarlar Yokken Nasıl Çalışıyordu?

Henüz bilgisayarlar olmadan önce teknolojiler nasıl ilerliyordu hiç düşündünüz mü? Özellikle insanlık için dev araştırmalar yapan NASA, bilgisayarsız bir devirde o dev projelerini nasıl gerçekleştirdi, gelin hep birlikte öğrenelim.

NASA, henüz kuruluşunun üçüncü yılında Apollo 11 projesine başladı. İnsanlar o devirde bile Ay'a ayak basabildi. Peki bunu nasıl gerçekleştirdi?

Sadece NASA değil, 60'lı yıllarda ortaya çıkan birçok şirket ya da kuruluş, herhangi bir teknolojik alet ve yenilik için çizim yapmak zorundaydı. Bu yüzden NASA da uzay araçlarını kusursuz bilgisayar yazılımlarıyla değil birçok mühendis, teknisyen ve daha aklınıza gelmeyecek birçok mesleğe sahip insan eşliğinde elle tasarladı.

Bilgisayarlar o zamanlar mevcuttu, ancak henüz şu an kullanılan muhteşem çizim programları ve yazılımları çalıştıracak kapasitede değillerdi. Bu nedenle NASA bunu tek bir şekilde başarabilirdi, çizerek.

Son zamanlarda bilinen (2016) NASA çalışan sayısı, 17.211 kişi ile bile bize oldukça fazla gelirken o dönemler NASA'nın çalışan sayısı, 400.000 kişi idi. Özellikle Apollo ve Gemini gibi dev projelerin olduğu dönemlerde çalışan sayısı adeta bir şehir nüfusuna eşitti. Bunun en önemli sebepleri ise çizim yapması gereken insanlardı.

80'li yıllara gelindiğinde ise NASA'yı bu kadar insana ihtiyaç duymaktan kurtaran bir program ortaya çıktı: Autocad. Autocad, her türlü çizim tekniğini kullanıcılarıyla buluşturarak, insan eforunu en aza indiriyordu.

Autocad, günümüzde hala etkin bir şekilde kullanılmakta, ancak henüz bilgisayarlar ve bu tip programlar insanlara yardım etmiyorken bile insanların bu denli projelere odaklanmış olması gerçekten inanılmaz. Kim bilir belki bizim göremeyeceğimiz bir gelecekte bu tip programlar, insan fikrine bile ihtiyaç duymadan çalışabilir.