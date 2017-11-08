NASA, Antarktika'ya Ait Yeni Fotoğraflar Yayınladı!

NASA, Güney Kutbunda yaşanan değişiklikleri incelemek için gerçekleştirdiği Operasyon IceBridge uçuşları sırasında elde ettiği muhteşem fotoğrafları paylaştı.

NASA, ‘Operasyon IceBridge’ araştırma uçuşları sırasında çekilen Antarktika’nın muhteşem fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflar, buzul kıtanın dağlarını ve kıyılarını kaplayan beyaz örtüyü ve Antarktika’nın ıssız doğasını eşsiz görseller ile sunuyor.

Son 9 yıldır kutup buzullarının nasıl değişim gösterdiğini inceleyen Operasyon IceBridge, şu anda Batı Antarktika’daki buzul kopmalarını incelemek için 9 saatlik uçuşlar gerçekleştiriyor. Lockheed P-3 tipi bir uçak ile gerçekleştirilen uçuşlar, Bellingshausen ve Weddell deniz buzullarının yanı sıra İngiliz ve Bryan kıyılarında gerçekleşen buzul kırılmalarını takip ediyor.

Operasyon IceBridge verileri, araştırmacıların buzulların dönüşü olmayan yolda yaşadıkları kayıpları incelemeleri için büyük önem taşıyor. Dört yılda bir gerçekleştirilen çalışmalar, son 115 yılda gerçekleşen sıcaklık artışına büyük oranda insanların neden olduğunu ve sera gazı emisyonunun sıcaklık artışında büyük rol oynadığını ortaya koyuyor.



NASA'nın Operasyon IceBridge'de elde ettiği tüm fotoğrafları buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.