NASA'dan Batman'in Aracını Andıran Mars Araç Konsepti

NASA'nın Mars görevi için tanıttığı araç, tasarımı ile adeta ateş ediyor.

Mars yolculuğu konusunda yavaş yavaş somut adımlar atmaya başlayan NASA, bu adımları doğrultusunda kullanacağı ya da kullanmayı planladığı şeyleri de gün yüzüne çıkarıyor.

İşte o şeylerden biri de, Mars yüzeyinin zorlu koşullarının rahatlıkla üstesinden gelebilecek Mars Rover aracı. Kennedy Space Center tarafından düzenlenen 'Summer of Mars' festivali kapsamında görücüye çıkan Mars Rover, yaklaşık üç ton ağırlığında ve 3.3 metre uzunluğunda bir araç. Özellikle tasarımsal hatları ile Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinde Batman'in kullandığı aracı da andıran Mars Rover, daha önce NASA'nın yaptığı hiçbir araça da -tasarım bağlamında- benzememekte.

Üzerinde taşıdığı pek çok ekipmanın yanı sıra güneş panellerine de sahip olan araç, keşif görevlerinde kullanılabileceği gibi araştırmacılar için laboratuvar görevi de görecek. 700-voltluk bir bataryaya sahip olan Mars Rover, saatte 112km hıza da erişebiliyor. Tabi bu hız, Mars'ta saatte 16 ila 24km arasında olacak.

Mars Rover, bu ayın sonunda tüm detayları ile tamamlanarak göreve hazır hale gelecek.