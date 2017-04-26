NASA’dan Çanakkale Savaşı Şehitleri Adına Anlamlı Jest

NASA’nın Yeni Zelanda’dan uzaya deniz seviyesinden 34 kilometre yükseklikte olacak şekilde gönderdiği balon, bazı veriler toplayacak.

NASA, veri toplamak amacıyla uzaya bir balon gönderdi. Yeni Zelanda’nın güney adasından uzaya gönderilen ortalama bir stadyum büyüklüğündeki balon, dünyanın etrafını toplamda 3 kez turlayacak. Devasa büyüklükte olması ve bir kazaya sebebiyet vermemesi amacıyla da şişirilmesi esnasında Wanaka Havaalanı, bir süre uçuşlara kapatıldı.

Ortalama 100 gün boyunca dünya atmosferinde bulunacak olan balon, atmosfere giren yüksek enerjili kozmik parçacıkların tespit edilmesine yardımcı olacak.

Balon, tam da Anzak Günü’nde gönderildi. Balonun üzerinde, 1. Dünya Savaşı’nda Gelibolu’daki savaşta hayatını kaybedenlerin anısına bir de kırmızı bir gelincik kondu.

Balonun aslında daha önce uzaya gönderilmesi planlanıyordu fakat olumsuz hava şartları nedeniyle bir süre ertelenmişti. 8. defada fırlatılabilen balon için en uygun konum, Clutha Nehri’nin Hawea Flat bölgesi olarak belirlenmiş. Balon, Anzak Günü için özel olarak hazırlanan törenden sonra uzaya gönderilmiş.