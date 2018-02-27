NASA’dan Dünya’yı Daha İyi Anlamak İsteyenlere: Data Lens!

Dünya üzerindeki okyanuslar ve tozlar nerede oluşuyor, nereden gelip nereye gidiyorlar bilmek istemez miydiniz? Bir dijital ajansla birlikte çalışan NASA, bunu oldukça etkili bir şekilde yapan ufuk açıcı Data Lens projesini başlattı.

Uzay teknolojileri konusunda insanoğlunun en büyük adımlarından birisi olan sıvı yakıtlı roket sistemleri, gezegenimizden daha uzağa gitmek ve derin uzayı anlamak konusunda birer devrim niteliğindeler. Bu çığır açan buluşun ardında ise Robert Hutchings Goddard adında bir fizik profesörü vardı. Buluşunu 6 Mart 1926’da görücüye çıkarttığından beri insanoğlu uzayın sınırlarını zorluyor.

Goddard’ın adı şimdilerde NASA’nın etkin olarak çalışma yürüttüğü Goddard Uzay Uçuş ve Ziyaret Merkezi’nde yaşıyor. Her gencin ilhamla baktığı NASA’nın yeni projesi ise bu merkezde inşa edilen Data Lens oldu. Dünya’yı uzay ajansının gözüyle anlamamıza katkı sağlayan bu merkez, uzaydan önce yaşadığımız gezegeni tanımamız gerektiğinin altını çiziyor.

Dijital ortamlarla önemli işler başaran reklam ajansı olan Bluecadet, NASA’nın daveti üzerine bu şaheser niteliğindeki bilim merkezini tasarladı. Ajansın daha önceki yıllarda aldığı bir Emmy ödülü bile var. Bir bilim yazarı ve oyun gibi multi medya içerikleri konusunda uzanlardan oluşturduğu 8 kişilik ekibiyle Data Lens’i hayata geçiren ajans, belki de bu zamana kadar ki en anlamlı projelerinden birisine imza attı.

Aylarca toplanan uydu izleme verileri, bilimsel araştırma sonuçlarının analizini görsel bir şölenle her insanın anlayacağı bir şekle getirildi. Ziyaretçilerin yapmaları gereken tek şey, ekrandaki imleçleri haritalar üzerine sürükleyip bırakmak. Bu sayede Dünya dönerken nelerin mümkün olduğunu görmeleri sağlanıyor.



"Su Dünya'nın etrafında nasıl hareket eder?"

Su ve hava arasındaki yaşayan sistemlerin bağlantıları, Sahra Çölü’nden Amazon ormanlarına kadar taşınan toz zerrecikleri, mevsim değişiklikleri, sulardaki organik yaşam unsurları bir uydunun gözünden incelenebiliyor. Bir bakıma ziyaretçiler, Dünya’daki sistemlere tepeden bakıyor ve yaşamın sırlarını irdeliyorlar.

Yaşamın karmaşık gelmesi ve çoğu insanın hayat döngüsünü anlayamamasının en büyük nedeni, bilimin biraz ürkütücü olması. Onlarca fizik, matematik formülü ve doğanın gerçekleri de ancak bilim sayesinde anlaşılabiliyor. Eğer yolunuz ABD’nin Maryland eyaletine düşerse, Greebelt kentine gidip Goddard Uzay Uçuş ve Ziyaret Merkezi’ndeki bu muhteşem proje Data Lens’i ziyaret etmeyi unutmayın.

SXSW 2018 inovasyon ödüllerinde Görsel Medya Deneyimi kategorisinin en güçlü adayı olan NASA’nın Data Lens projesi, ödülü kucaklayacağa benziyor.