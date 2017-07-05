Mars'tan Gelen Bu Fotoğrafta Bir UFO Enkazı mı Var?

Kızıl Gezegen Mars’tan gelen görüntüler, yeni bir tartışmaya daha sebep oldu. NASA’nın Curiosity uzay aracından gelen bir fotoğraf daha internet kullanıcılarını ikiye böldü. Söz konusu görüntüde bir UFO enkazını andıran cisim oldukça dikkat çekici.

Mars’ın yüzeyini inceleme görevine son sürat devam eden Curiosity uzay aracı, Kızıl Gezegen hakkında yıllardır detaylı bilgilere sahip olmamızı sağladı. Geçtiğimiz mart ayında çekilen ve NASA arşivlerine eklenen bir görüntüyü Reddit platformunda tartışmaya açan kullanıcı, büyük tartışmalara sebep oldu.

Birçok kişi nesnenin, uzaylılar tarafından yapıldığına inandıkları bir uzay aracının enkazı olduğuna inanıyorlar:

Görüntünün hızlı bir şekilde viral oluşunun ardından yazar ve tanınmış bir komplo teorisyeni olan Nigel Watson, Daily Mail gazetesine şunları aktardı: "Bir uzay gemisi gibi görünebilir, ancak görüntü odak dışı olduğundan cismin ne kadar büyük ya da küçük olduğunu anlayamıyoruz. Kurumdan daha detaylı bir bilgi gelmedikçe yabancı bir yaşam yapısı olduğuna dair bir şey söylemek zor.”

İnternet kullanıcılarının genel kanısı, görüntülerdeki cismin bir uzay aracı olduğu yönünde. Bunda elbette komplo teorilerine inanıyor olmanın verdiği heyecanın payı oldukça yüksek. Ancak son zamanlarda Mars yüzeyinden gelen şüpheli görüntülerin sayısı oldukça artmaya başladı. Bakalım NASA üzerine düşeni yapıp söz konusu görüntüler hakkında resmi bir açıklamada bulanacak mı? Merakla bekliyoruz.