NASA: 8.8 Milyar Dolarlık Dev Teleskop 2019’a Ertelendi!

NASA, Hubble Uzay Teleskobu’nun yerine geçmesi beklenen James Webb Teleskobu projesi için verdiği fırlatma tarihini bir kere daha erteledi. Tabi umutları da...

Hubble Uzay Teleskobu, uzun yıllardır evrene dönük gözümüz olarak görevine devam ediyor. Geçen onca zamanda gelişen sayısız teknoloji ise Hubble’ın eskimesine neden oluyor. Hep daha ilerisini görmek için tükenmeyen bir hırsa sahip olan NASA, eskiyen teleskobu tam 8.8 milyar dolar harcadığı James Web Uzay Teleskobu ile değiştirecek.

2018 ilkbaharında görmeyi beklediğimiz James Web Teleskobu, tam bir yıllık ertelemeyle 2019’da fırlatılacak. Ajansın Washington'daki genel merkezinde bulunan NASA Bilim Misyon Direktörlüğü’nün müdür yardımcısı olan Thomas Zurbuchen, yaptığı açıklamada, "Fırlatma zamanlamasındaki değişiklik, donanım veya teknik performans kaygısından dolayı değildir. Teleskoba eklenecek çeşitli unsurlarının entegrasyonu beklenenden uzun sürüyor." dedi.

Açıklamalara göre NASA’nın Houston’daki merkezinde inşası tamamlanan roketin testleri sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Ancak Kaliforniya’daki bir tesiste devam eden güneş paneli inşasında sorun çıktığı için erteleme gerçekleşti. James Webb teleskobunu taşıyacak uzay aracının ve güneş korumasının yapısı bugüne kadar tasarlanmış diğer araçlara göre daha karmaşık. Bu sebeple bazı entegrasyon faaliyetlerinin başlangıçta planlanandan daha uzun sürmesi beklenen bir şeydi. Diğer taraftan NASA’nın bugüne kadar tasarladığı en iyi uzay kaşifi olması bilim insanlarına umut veriyor.

James Webb, Fransız Guyanası'ndaki bir alandan fırlatılıp, Dünya’dan tam 1.5 milyon kilometredeki yörüngeye oturtulacak. Bu nedenle herhangi bir arıza gerçekleşirse astronotları bölgeye göndermek imkansız olacak.

Teleskobun inşasının 2010’da tamamlanması ve 2011’de fırlatılması bekleniyordu. Bugüne kadar sayısız kez ertelendi ve beklediğimize değecek gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?