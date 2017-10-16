NASA'dan Gizemli 9. Gezegen Hakkında İlk Açıklama Geldi!

NASA, Güneş Sistemi’nde var olduğu iddia edilen 9. gezegen hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Hakkında önemli kanıtlar bulunduğu bildirilen gezegenin komplo teorisyenleri tarafından söylendiği gibi Dünya’ya çarpma olasılığının bulunmadığı belirtildi.

NASA yaptığı son açıklama ile Güneş Sistemi’nin kaderini belirleyecek 9. Gezegen’in (Planet 9) varlığını kabul etti. Kimileri tarafından Planet X olarak da adlandırılan ve Dünya’dan 10 kat daha fazla bir kütleye sahip olduğu belirtilen gezegenin Güneş’e, Neptün’den 20 kat daha uzak olduğu tahmin ediliyor.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü çalışanı astrofizikçi Konstantin Batygin, 9. Gezegen’in var olduğuna dair ellerinde 5 kanıt olduğunu belirtti. Bunlardan bir tanesi, 9. Gezegen’in Kuiper Kuşağı’nda bulunan gök cisimlerinin üzerindeki çekim etkisiyle ilgili.

Kuiper Kuşağı’ndaki 6 gök cisminin hepsinin de aynı yönde elips yörüngelerinin olduğunu belirten Batygn, 9. Gezegen’le ilgili şunları söylüyor: "Artık böyle bir gezegenin varlığını gösterebileceğimiz 5 farklı kanıt bulunuyor elimizde. Eğer bu kanıtlara rağmen Planet Nine gezegenini görmezden gelirsek, karşımıza daha fazla sorun, çözmemiz gereken daha fazla bulmaca çıkıyor. Bulduğumuz 5 kanıtı da açıklığa kavuşturmamız gerekiyor böyle bir durumda."

Komplo teorisyenlerinin ‘Nibiru’ adı verilen bu gezegenin Dünya’ya çarpacağı yönünde yaptığı açıklamaları da yalanlayan NASA, 9. Gezegen’in Dünya’ya çarpma ihtimalinin bulunmadığını bildirdi.

NASA, bundan sonraki nihai hedeflerinin gezegeni tam anlamıyla keşfetmek olduğunu belirtiyor. Hawaii’de bulunan Subaru Teleskobu da tam olarak bu amaçla kullanılıyor.