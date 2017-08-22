NASA'nın Yayınladığı Muazzam Güneş Tutulması Görüntüleri!

Birçok yayın organı Güneş Tutulması'nı canlı yayınlarken, NASA gibi bazı kurumlar tutulmanın uzaydan Dünya'ya yaptığı etkiyi gösteren videolar yayınladılar.

Güneş Tutulması geldi, muhteşem bir şekilde gerçekleşti ve sonunda bitti. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı başta olmak üzere tüm uydu ve teleskoplar, bu olayın her anını kaydetmek için uğraştılar. Bu uğraşlar sonucunda uzun yıllar boyunca bir daha bu şekilde göremeyeceğimiz Güneş Tutulması ile ilgili muhteşem görüntüler yakalandı.

Bununla birlikte birçok yayın organı da Dünya üzerinden Güneş Tutulması'nı saniye saniye görüntüledi. Peki, aynı olayın uzaydan nasıl görüneceğini hiç merak ettiniz mi? Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki astronotlar, Güneş Tutulması sırasında Dünya’nın nasıl göründüğünü kaydetmişler. Güneş Tutulması'nda Dünyamızın üzerine Güneş'in ışığını engelleyen Ay’ın gölgesi düşüyor. Bu olayı birçok farklı açıdan çeken astronotlar ve çeşitli uydular, Güneş Tutulması'nı ölümsüzleştirmeyi başardılar.

Karşınızda 21 Ağustos’ta gerçekleşen ve tüm Dünya’nın kısa süreliğine tek bir olaya odaklanmasını sağlayan Güneş Tutulması'nın uzaydan Dünya’mıza yaptığı yansıma görüntüleri;