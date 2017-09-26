NASA'dan Günün Fotoğrafı: İstanbul Boğazı!

NASA'nın her gün farklı bir görseli seçtiği günün fotoğrafında dün İstanbul Boğazı ve çevresi paylaşıldı.

NASA’nın her gün dünyanın farklı bir muhteşem bölgesini paylaştığı listesinde 25 Eylül 2017'nin konuğu “İstanbul Boğazı” oldu. NASA’nın özellikle vurguladığı gibi görsel, aralarında yalnızca 1050 metre olan Asya ve Avrupa kıtasının birbirine en yakın olduğu yeri temsil ediyor. Bu kadar yakın ölçekli tek bir görselde iki kıtanın birden yer almasına değinen NASA, İstanbul’un özellikle de bu coğrafi yapısına dikkat çekmiş.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan bir astronot tarafından çekilen bu muhteşem görüntüde İstanbul’umuzun uydu üzerinden ne kadar güzel göründüğüne bir kez daha şahit oluyoruz.

Paylaşılan görselde Yeniköy, Kandilli, Dolmabahçe, Taksim, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü noktaları belirtilirken, şehrin kiremitlerinin oluşturduğu kırmızı tonları ile sol kısımda bulunan ormanın uyumundan bahsedildi.

Ayrıca İstanbul’la ilgili bazı bilgileri de aktaran NASA, Taksim’i İstanbul’un merkezi olarak tanıtmasından boğazdan akan suyun 7 ila 8 knot olmasına kadar pek çok önemli konudan bahsetti.

İki kıta arası uzaklığı 1050 metre olan boğazın altından Kanal İstanbul projesinin geçeceğini de belirten NASA, ülkemizin en değerli yerlerinden birisini tüm dünyaya bu şekilde tanıtmış oldu.

Görselin tam hali için buraya, NASA'nın hazırlamış olduğu metin içinse buraya tıklayabilirsiniz.