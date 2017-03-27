Güneş Sistemi'ni Araştırmak İçin 10 Proje Hayata Geçiyor!

NASA pahada hafif, sonuçları değerli işlerin peşinde. 10 iddialı proje ile uzayı keşfe çıkıyoruz.

Teknoloji ve sanal gerçeklik donanımları geliştiği müddetçe bu tarz haberler okumaya devam edeceğimiz kesin. NASA’nın derin uzay araştırma programlarından birisi olan PSDS programı kapsamında orataya koyulan 10 yeni proje, bu gerçeği ispatlar nitelikte.

Büyük bir araç ve uzun zaman alan yolculuklar, her zaman bir uzay araştırması için makul olmuyor. Araştırmalara ayrılan bütçeler ve diğer kaynaklar söz konusu olduğu olduğunda bu iş, tıpkı kumar oynamaya benziyor. Çünkü ellleri boş bırakan ya da beklendiği gibi sonuçlayanmayan araştırmalar, kuruma ve uzay bilimine devasa zararlar ettiriyorlar. ,

Güneş Sistemi'ndeki farklı gök cisimlerini incelemek için küçük uydular kullanmak ve tasarruf etmek oldukça akıllı bir çözüm. Bunun için ortaya atılan 10 proje ise bekide birçok önemli keşfin yapılmasını kolaylaştıracak. NASA, proje konseptlerinin başlatılması için toplam 3.6 milyon dolar hibe kullandı ki bu harcanan rakam, diğer rakamların çok aşağısında ve üstelik tek bir proje için de değil. Hemen hemen bir buzdolabı büyüklüğünde olacağı söylenen cihazlar, yaklaşık 200 kilogram ağırlığa sahip olacaklar.

Projelerden ikisi Venüs üzerinde yoğunlaşıyor ve gezegenin atmosferik verilerini araştıracaklar. Aynı zamanda uydumuz Ay’daki araştırmalara sürat kazandıracak başka projeler de mevcut. Ve daha küçük gök cisimlerini yakından keşfetmek de söz konusu projeler sayesinde mümkün olacak.

Bu küçük projeler gelecekte çok daha büyük projeler için gerekli olan ön veriyi sağlayabilir. Ciddi bir keşfe ön adım attıktan sonra yerinde ve büyük yatırımlar, daha güvenilir sonuçların elde edilmesini sağlayacak.