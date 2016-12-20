NASA’dan, İnsanlara Ölmeden Önce ‘Cehennemi’ Yaşatacak Venüs Simülasyonu!

NASA’ya bağlı bilim insanları, Venüs gezegeninin zorlu şartlarını simüle ettiği bir oda tasarladı.

Güneş Sistemi içerisinde yer alan Venüs, zehirli ve kavurucu doğa şartlarına sahip. NASA’da görevli bilim insanları, bu gezegenin şartlarını yaşamak adına Cleveland’da Glenn Olağanüstü Çevre Düzeneği (GEER) adında bir oda yarattılar.

14 ton çelikten inşa edilen bu oda, bir zamanlar tıpkı Dünya’daki gibi yaşanabilir olduğu tahmin edilen Venüs’ün zorlu şartlarını bünyesinde barındırıyor. İlk olarak 2014 yılında kullanılabilir duruma getirilen bu odanın içerisine metal, kablo ve bazı elektronik cihazlar konularak ne kadar süre dayanabilecekleri ölçüldü. Odanın amacı ise gezegenin zorlu şartlarına en uzun süre dayanabilecek bir uzay aracı inşa etmek. Çalışmalarını GEER üzerinde yapan kimyager Gustavo Costa, oda için "Venüs'ü son ziyaret eden araştırma araçlarından biri, 1982 yılında gönderilen Venera 13'tü ve bu araç gezegenin şartlarına yalnızca 2 saat 7 dakika dayanabildi. Odanın şartları gerçekten çok acımasız, adeta dünya üzerinde bir cehennem gibi" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 800 litre hacimli bu oda, Venüs’te olduğu bilinen tüm gazları bir ısıtıcıyla ısıtarak birbirine karıştırıyor. Odanın ısınması 2.5 gün, soğuması ise 5 gün sürüyor.

Venüs’e yapılacak bir seyahatin oldukça tehlikeli olduğunu belirten Gonzo, "Dünyamızda su buharının oluşturduğu bulutları Venüs'te sülfürik asit oluşturuyor ve gezegenin yüzeyine ulaşabilmek için öncelikle onları aşmamız gerekiyor. Bu, çok korkutucu" ifadelerini kullandı.