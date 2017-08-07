9 yaşındaki Jack Davis’in NASA’ya yazdığı herkesi gülümseten mektuba kurumdan da bir o kadar sempatik bir cevap geldi.

Dün paylaştığımız haberimizde, 9 yaşındaki Jack Davis’in NASA’nın ‘Gezegen Koruyucusu’ başlıklı ilanına karşılık yazdığı mektubu paylaşmıştık. Tamamını şuradan okuyabileceğiniz mektup o kadar sempatik bir dille yazılmış ki kısa sürede viral olarak yayıldı ve hemen herkes, Jack’in bu mektubundan haberdar olmuştu.

NASA, Jack’in bu samimi yazısına ilk etapta kısa bir cevap yazmış olsa da daha sonra biraz daha ayrıntılı bir cevap daha verdi.

NASA’nın Jack’e yazdığı cevabın tamamı şu şekilde:

Sevgili Jack,

Bir “Gezegen Koruyucusu” olduğunu ve NASA’da gezegen koruyucusu olmakla ilgilendiğini duydum. Bu harika!

Gezegen koruyucusu mevkiimiz gerçekten havalı ve çok önemli bir iş. Bu göreve getirilen kişi Ay’dan, asteroidlerden ve Mars’tan Dünya’ya numunelerle birlikte mikropları da getirmemizi engellemek için çalışacak. Ayrıca, güneş sistemini keşfederken, diğer gezegenleri ve ayları bizim mikroplarımızdan koruyacak.

Bize yardım etmeleri için geleceğin parlak bilim insanlarına ve mühendislerine daima ihtiyacımız var; bu nedenle umarım sen de sıkı çalışıp okulda başarılı olursun. Bir gün seni de NASA’da yanımızda görmeyi umuyoruz!