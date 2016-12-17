NASA'dan Karbondioksitin Atmosferde Nasıl Yayıldığını Gösteren Çarpıcı Video

Atmosferimizi nasıl zehirliyoruz bilmek ister misiniz? İşte sadece bir dakikada -eğer duyarlı biriyseniz- kara kara düşünmenize sebep olacak bir video.

Bildiğiniz gibi Eylül ayının sonuna doğru, Dünya tarihinde bir ilki daha başardık ve şimdiye kadarki en yüksek karbondioksit değerine ulaştık.

Tabi bunu söylemesi oldukça kolay fakat sonuçlarını görmeye başladığımızda -ki yavaş yavaş görüyoruz- aslında ne denli ciddi bir durum içerisinde olduğumuzu anlamayanlar da sonunda anlayacak. Gerçi NASA, bu durumun daha rahat anlaşılması için oldukça çarpıcı 3D bir video hazırlamış.

Uydu ölçümlerini kullanarak karbondioksitin Dünya atmosferindeki hareketini izleyen NASA, 2014 yılının Kasım ayından günümüze kadar atmosferdeki karbondioksit hareketlerini gözler önüne sermiş.

Tekrar etmekte fayda var -zaten dönüşü olmayan bir yola girdik de- gidişatımız pek iyi değil...