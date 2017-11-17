Küresel Isınmadan Etkilenecek Şehirleri Gösteren Uygulama!

NASA, buzulların erimesi sonucunda sular altında kalacak şehirleri gösteren bir web aracı yayınladı.

Tek yuvamız olan Dünya, insan eliyle olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şekilde sürekli olarak ısınmaktadır. Küçük mavi kürenin ısınması ile birlikte üzerindeki buzulların erimesi de kaçınılmaz bir sonuçtur.

Bilim insanları, uzun yıllardır ortalama sıcaklıklardaki ve deniz seviyelerinde artışı ölçmektedirler. Bu ölçümlerin sonucunda Dünya’nın ısınmasını önleyemezsek hangi şehirlerin sular altında kalacağı daha şimdiden belli olmuş durumda.

Ne yazık ki biz insanlar tüketim alışkanlıklarımıza öylesine sıkı sıkıya bağlıyız ki, kendi yuvamızı ne kadar harap ettiğimizin farkına varamıyoruz. NASA, buz tabakalarının kalınlığı, erime hızı ve çeşitli kıyı kentlerine göre konumlarını hesaba katarak hangi şehirlerin sular altında kalacağını gösteren bir web aracı yayınladı.

Bir bölgedeki buzul eridiğinde karasal alan azaldığı için sulara uygulanan yer çekimi artacaktır. Bu nedenle Grönland’daki buzlar eridiğinde İzlanda’da su seviyesi azalacaktır. Fakat eriyen bu buz katmanı daha güneydeki kıyı şehirlerinde su seviyesinin artmasına neden olacak.

Buraya tıklayarak NASA’nın web aracına ulaşabilirsiniz. Su seviyesinin artışından etkilenecek yaklaşık 300 şehri gösteren araçta bir şehri seçip üzerine tıkladığınızda hangi buzul tabakasının erimesinden ne kadar etkileneceğini öğrenebilirsiniz.