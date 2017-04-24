NASA: Güneş Rüzgarları, Büyük Kesintilere Sebep Olabilir!

Güneş'te meydana gelen bir takım faaliyetler, yakın zamanda elektrik ve telekomünikasyon sistemlerini geçici olarak saf dışı bırakabilir.

Uluslararası Uzay ve Havacılık Daire NASA, Güneş'in halihazırda en yoğun faaliyet dönemlerinden oluşan bir sürece girdiğini açıkladı. Samanyolu'nun orta yıldızında büyük bir çatlak açıldı: Burası, Güneş'in manyetik alanının parçalanması ve güneş rüzgarlarının Güneş’in yer çekiminden uzaya doğru fırlamasına izin verecek. Endişe verici bir şekilde rüzgarlar, bize doğru yönelmek üzere.

NASA, söz konusu patlamaları fark etti ve rüzgarların iki ay içerisinde yeryüzüne çarpmasını bekliyor. Dünya rüzgarlarından dolayı dünyanın büyük bir bölümünde elektrik kesintileri ve telekomünikasyon ile ilgili sorunların yaşanabileceği söylendi.

“Bu basamaklı manyetik halkalar, Güneş'in 19 Nisan'da koronal kütle patlamalarından sonra serbest kaldı.”

Dünyanın manyetizması bu patlamaların etkilerinin çoğunu saptırmayı başarsa da NASA, manyetik kutuplarımızın Güneş faaliyetini gezegenimiz etrafında nasıl ittiğini gösteren bir tweet paylaştı:

“Bu tür olayların sebep olacağı tür hava koşulları, karartmaya neden olabilir. NASA’da görevli bilim insanları, hazırlanmamıza yardımcı olmak için endüstri şirketleri ile birlikte çalışıyor.”

Ayrıca durum ile ilglili NASA şu açıklamayı da basına sundu:

"Güneş düzenli olarak, ‘güneş rüzgârları’ adı verilen sürekli-manyetik güneş enerjisi akışını ve ‘koronal kütle ejeksiyonları’ adı verilen büyük güneş bulutlarını serbest bırakır. Bu malzemeler, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girer ve geçici değişiklikleri beraberinde getirebilir. Manyetik alana geçişi, Dünya'nın yüzeyinin hemen altında elektrik akımları yaratabilir. Yer altı boru hatları, demir yolları ve enerji hatları gibi Dünya'nın yüzeyine yakın, uzun ve ince metal yapılar, bu akımlar için dev kablolar görevi görerek elektriğin yeraltına uzun mesafelerde katetmesine neden olacaktır. Bu elektrik akımı sorunlara neden olabilir ve elektrik akımının miktarının kontrol edilmesi de oldukça zor olacaktır. Aşırı koşullar altında jeomanyetik olarak tetiklenen akımlar, geçici karartmalara neden olabilir. Bu durum uzay havasının incelenmesinin acil durum yönetiminde çok önemli bir bileşen olduğu anlamına geliyor."

Uzay ajansı, bu karartmaların nakliye, sağlık ve ticaret üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini ancak etkilerin kalıcı olmayacağını söyledi.

Şimdi bu çok acı ve kasvetli gibi gözükse de Güneş'in bu etkinliğinin küçük de olsa bir olumlu yanı var. Kuzey ışıkları olarak bilinen doğal fenomen, Güneş'ten salınan elektrik yüklü parçacıkların atmosferi ile etkileşime girmesi üzerine oluşur. Söz konusu rüzgarlar kuzey ışıklarını daha da renkli hale getirecek.