NASA'dan Plüton'a İniş Videosu!

NASA, New Horizons'dan elde edilen fotoğraflar ile Plüton'a şahane bir iniş videosu hazırlamış.

19 Ocak 2006 yılında, Güneş Sistemimizin belki de en sevimli gezegeni olan Plüton'u keşfetmek için fırlatılan New Horizons (Yeni Ufuklar), saatte 57936 kilometre hızla Plüton'a doğru yol almış ve 9.5 sene süren yolculuğunun ardından Plüton'un yörüngesinde çektiği fotoğrafları NASA'ya ulaştırmayı başarmıştı.

New Horizons'ın 9.5 yıllık yolculuk ve katedilen 3 milyar mil yani 4828032000 kilometre mesafe sonrasında ulaşıltığı Plüton'a yakın mesafe uçuşları gerçekleştirirken çektiği 100'den fazla fotoğrafı bir araya getiren NASA, bu fotoğrafları kullanarak Plüton'un yüzeyine doğru iniliyormuş izlenimi veren bir video hazırlamış. Sonuç; şahane.