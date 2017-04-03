NASA'dan Saniyenin ‘Milyarda Birini’ Ölçebilen Saat!

Zaman kavramı, alanına göre farklı şekillerde ölçülebilmektedirler. Örneğin yavaş olaylar, takvimlerle ve saatlerle ölçülüyorlar. Peki saniyenin ‘milyarda biri’ nasıl ölçülüyor dersiniz?

Bilim insanları, saniyenin milyarda birini ölçebilen çok iyi bir saat geliştirdiler.

Araştırmacılar, doğru ölçüler alabilmek amacıyla Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS) adı verilen altı lazer ışını kullanılıyor. Dünya yüzeyine fırlatılan bu lazer, daha sonra yansıyarak geri dönüyor. Yolculuğun süresi yansıdığı yüzeyin yüksekliğine göre değişiyor ve asıl sorun tam da burada başlıyor: Işık çoook hızlı hareket ediyor, bu sebeple de ölçülebilmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bilim insanları, işte bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla müthiş bir saat geliştirdiler.

Lazerin birkaç fotonunun sinyal algılayıcısına göndermesiyle çalışmaya başlayan saat, uydu kayıtlarına kadarına kadar en ince detayları gözler önüne serebiliyor. Yerin yüksekliği hakkında önceden var olan bilgiyle ışınların tahmini geri dönüşünün hangi zamanlarda gerçekleştiği bu saat sayesinde belirleniyor. Mesela Himalayalar’a gönderilen bir ışının Hollanda’ya gönderilen bir ışından daha hızlı hareket etmesi gerekiyor.

Gönderilen sinyal geri geldiğinde, lazerin yeşiliyle tam olarak eşleşmeyen tüm fotonların ayrıldığı bir filtreden geçiyor. Bu filtreden geçen fotonlar ‘yeşil foton’ sayılıyorlar ve geri dönmeleri için geçen zaman, osilator (saniyede 100 milyon kez ‘tikleyen’ minik bir kristal) ile ölçülüyor. Bu ‘tikler’, foton sayıcıların üzerindeki elektroniklerle daha küçük parçalara bölünüyor ve yüzlerce piko-saniyelik bir doğruluk elde ediliyor. Saniyede yüzlerce kez uygulanan bu sistem sayesinde hedef arazinin tam olarak nasıl bir yer olduğu da müthiş bir doğruluk oranıyla ölçülebiliyor.