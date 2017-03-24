NASA’dan Acımasız Deney: Güneş’e Şempanze Gönderecekler!

Güneş'e daha yakın yaşama ihtimalini araştırmak için başlatılacak görevin kahramanı, bir şempanze olacak.

Bu durum nasıl karşılanır bir şey söylemek şu an çok zor; ama NASA, yıldızımız Güneş’e yapacağı seferde bir şempanzeye görev verecek.

NASA yetkilileri, Güneş araştırmalarında atılması gereken önemli adımlardan biri olan Wednesday görevini duyurdu. Görevde ise aşağıdaki resimde gördüğünüz şempanze yolculuk edecek.

NASA Yöneticisi Charles Bolden, "Şempanzeler en yakın biyolojik akrabalarımızdır, bu nedenle Güneş'in plazma çekirdeğine yaklaştıkça nasıl tepki gösterdiklerini izleyerek oldukça fazla bilgi edinebiliriz” dedi. Tek kişilik yolcu kapsülünün içinde seyahat edecek şempanze arkadaşımız, fizyolojik verilerinin izlenebilmesi için bir sisteme bağlı olacak.

"Umarım bu görevden öğrendiklerimiz, insan astronotları Güneş'e düzenli olarak göndermenin yolunu açacaktır." şeklinde konuşan Bolden, insanoğlunun Güneş'e başarılı bir şekilde yaklaşması durumunda bir gün kalıcı bir koloni kurulabileceğini öne sürdü.

Daha önce NASA, 1961 yılında Kamerun'da doğan şempanze Ham ile başlayarak -yukarıda yolculuktan önceki halini görüyorsunuz- 10'dan fazla şempanzeyi uzaya gönderdi. Mercury uzay aracıyla uzaya gönderilen şempazelerin amacı, canlıların uzayda hayatta kalıp kalamayacağını anlamaktı. Yukarıda fotoğrafta gördüğünüz şempanze Ham'ın tüm hikayesini aşağıdan izleyebilirsiniz:

Umarız hiçbir canlı zarar görmeden görev başarıyla tamamlanır. NASA eleştiri oklarının kendisine döneceğini bilerek belirli önlemler almıştır diye umuyoruz.

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