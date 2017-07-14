NASA: Mars’a İnsan Göndermek İçin Paramız Yok!

NASA, bugünkü bütçesi uyarınca insanları Mars’a ulaştırmayı göze alamayacağını itiraf etti. Kurumun bundan sonraki adımları yolculukların finanse edilmesine bağlı olacak. Mars için tüm umudumuz, ticari şirketlerin eline kaldı.

NASA, yıllardır insanları Mars'a ulaştırmaktan bahsediyor ve oraya ulaşmak için yapılan güncel planları dünyayla paylaşmaya devam ediyor. Ne yazık ki, NASA'nın şeflerinden William H. Gerstenmaier, uzay ajansının mevcut bütçesiyle Mars hedefini gerçekleştiremeyeceğini açıkladı: “Mars için yeterli olacak sistemlere sahip değiliz ve bu yüzden insanlara Mars görevleri hakkında tarih veremiyorum.”

Aslında, SLS roketi ve Orion uzay aracı ajansa çok uçuk miktarlara mal oldular. Ancak NASA, Mars'a inmek ya da geri dönmek için araçlar tasarlamaya bile başlayamadı. Ajansın bundan sonraki bütün hamleleri ise kurumun bütçesine bağlı olarak gerçekleşecek. Hatta Gerstenmaier’in açıklamalarına göre kurum, başarılı olacak bir dizi Ay görevine hazır durumda.

Kızıl gezegen hayalimiz sadece NASA’ya bağlı değil:

NASA gibi ajanslar gerçekten de siyasi gündemden ve bütçe gibi kısıtlamalardan çabuk etkileniyorlar. Hal böyle olunca, Mars yolculukları yapmayı planlayan şirketlere gözümüz kayıyor. Hatırlarsanız, geçtiğimiz ay SpaceX’in Mars planı yayınlanmış ve sizlere duyurmuştuk:

SpaceX, insansız Mars misyonu için 2018 ve insanlı bir görev için 2025 tarihlerine işaret ediyor. Bunun dışında hem Boeing hem de Blue Origin firmaları, Mars'a insan göndermeyi planlıyorlar. Geleceğin uzay kaşifleri özel şirketler olacakmış gibi duruyor.