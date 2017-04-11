NASA'dan 'Son Yılların En Önemlisi' Dediği Yeni Keşif: Mars'ın Atmosferinde Metal Bulundu!

Bilim insanları Mars'ın atmosferinde metal keşfettiklerini belirttiler. NASA'ya göre son yıllarda yapılan en önemli keşiflerden birisi olarak gözüküyor.

NASA’nın şu anda bütün gücünü seferber ettiği gök cismi olarak gözüken Mars, Dünya tarafından adeta taciz ediliyor. Yüzlerce teleskobun gözetiminde olan Mars, koloni kurmak için uğraştığımız ilk gezegen olma özelliği taşıyor. Uzaya açılmamız için kullanacağımız ilk ve en önemli yapı taşı olan Mars'ın araştırılmasına tüm hızıyla devam ediliyor.

NASA’nın MAVEN uzay aracı, Mars’ın üst atmosferlerinde yaptığı araştırmada yeni bir keşifte bulundu. Mars’ın üst atmosferlerinde magnezyum, demir ve sodyum iyonlarının izlerini bulan MAVEN, Mars’ın çorak bir hale gelme nedenini araştırıyor. Mars’ın günümüzde gördüğümüz haliyle çorak bir gezegen olduğunu söylemek mümkün. Bunun nedenlerini araştıran bilim insanları, Mars'ta son yılların en büyük keşiflerinden birini yaptıklarını belirtiyorlar.

NASA, Mars'ın Güneş sistemimizdeki metalin atmosferinde bulunduğunu açıklaması üzerine, daha önce Mars’ın eskiden Dünya’ya benzeyen bir gezegen olduğu iddiaları da pekiştirilmiş oldu. Bu keşif, Mars’ın Dünya’dan sonra iyonosferinde metal iyonlarının kalıcı varlığının tespit edildiği ilk gezegen olmasını sağlıyor.

NASA’da görev yapan bilim insanlarına göre atmosferde yer alan bu metal atomlarının, Mars’a düşen küçük göktaşı yağmurları tarafından oluşturulduğu düşünülüyor. Metal atomlar, iyonosferdeki moleküller tarafından parçalanarak elektronlarını alır ve elektrik yüklü iyonlara dönüşürler. Bu sırada göktaşları buharlaşarak kaybolur.

Uzmanlar, Mars’ın iyonesfer aktivitesini anlayarak Mars atmosferinin uzaya nasıl çıktığını anlamaya çalışıyorlar.