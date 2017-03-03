NASA yayınladığı tonlarca ücretsiz yazılımla uzay meraklılarının gözlerini kamaştırdı.

NASA, hemen hemen herkesin indirip kullanabileceği çok sayıda uygulamayı, kod kütüphanesini ve ek yazılım araçlarını listeleyen 2017-2018 yazılım katalogunu yayınladı.

Kabul edelim ki bir uzay istasyonunu fırlatmak ve tüm bu işin arka planın çalışan onlarca yazılımı ve işi kontrol etmek herkesin harcı değil. Fakat yayınlanan bu katalogda hepimizin kullanıp merakını giderebileceği şeyler bulunuyor.

NASA Gözüyle Görmek

Eğer sıfırdan bir drone ya da uydu yapmaya hevesiniz varsa, o büyük veri bloklarının uzay araçları ve yer küre arasında nasıl transfer edildiğini şuradaki yazılımdan deneyimleyebilirsiniz.

O meşhur yüksek çözünürlüklü ve kimi zaman üç boyutlu olarak incelenebilen büyük görsel dosyalarını aldıktan sonra şuradaki bağlantıdan ulaşacağınız yazılımda, bu görüntülerde bulunan kraterin gözünüze sıra dışı gözüken farklı yapıdaki yüzeylerini otomatik olarak taratıp kategorilendirebilirsiniz.

Eğer görüntüler size karmaşık gelirse şuradaki yazılımı kullanarak veriler hakkında açıklama bulabir, ayrıca şuradaki yazılımla streoskopik kameralarınızı kurabilirsiniz. Elbette görüntüleri her ne kadar simülasyon olarak alsanız da uzayda da türbülans olabiliyor. Görüntü sabitleme yazılımı da şurada.

Akışkanlar dinamiğini çözmeniz için ise şöyle bir ek yazılıma ihtiyacınız olacak ki bu yazılım hedef yüzüyle sürtünmede bulunan akışkan maddeleri size modelleyip sunuyor.

Her şey tamam, izlenimlerimizi ve gerekli verilerimizi oluşturduk. Bu adımdan sonra yuvaya dönüş başlıyor. Bu noktada şuradaki iniş navigasyon sistemine ihtiyacınız olacak. Seyir füzelerinin güvenli inişi hakkında pek bilginiz olmayabilir, bu naviyasyon sistemi size yardımcı olacaktır.

Söz konusu olan bir sürü drone benzeri cihazlar ve uydların bir arada nasıl çalıştığını anlamak ise şuradaki yazılım bu cihazlar arasındaki ağ iletişiminin mimarisini anlamanıza yardımcı oluyor.

Gezegenleri NASA Sitiliyle Keşfedin

“Ya buraya kadar tamam da benim için önemli olan başka şeyler var, gezegenleri daha çok merak ediyorum” derseniz bunun da çözümü var!

Dünya, Mars, Venüs, Neptün ve hatta Satürn’ün uydusu Titan için bile yayınlanan hemen burdaki yazılımla simülasyonları inceleyebilir, gezegenlerin güncel bilgileri hakkında donanım sahibi olabilirsiniz. Elbette bu yazılımda sunulan şey bir oyuncak olmasa da size seçtiğiniz gezegeni NASA gözüyle inceleme fırsatı sunuyor.

Dünyamızı her 4 dört saatte bir güncellenen uydu görüntüleriyle incelemek ayrıntılı bilgiler edinmek istiyorsanız bu mükemmel yazılım tam aradığınız şey olabilir.

Doğal Afetler Hakkında Sıcak Bilgiler Alın

iOS platformu için yayınlanan HazPop uygulaması sürekli olarak güncellenen, yangınlar, fırtınalar ve depremler gibi doğal tehlikelere karşı dünya çapında veri tabanına göz atmanıza ve bunlardan etkilenen kişilerin, yardıma gidebilecek insanların sayısının belirlenmesi için nüfus verileri ile birleştirilmesine olanak veren tam kapsamlı ve en iyi uygulamalardan biri.

Efsanelerin Peşinden Koşmayı Sevenler Buraya

Gezegen X, Nemesis, Kara Şövalye gibi uzay efsaneleriyle ilgileniyor ve her anormallikten bir teori üretmeyi seven biriyseniz, SNAP isimli yazılım size yardımcı olacaktır. Gezegen yörüngelerini Güneş Sistemin’deki doğal uyduları gerçekçi ölçülerle modelleyen uygulama, muhtemelen kullanması en karmaşık yazılımlardan birisi olabilir. Pes etmeyin!

Hayır Kesinlikle Abartmıyoruz, İşe Alım Simülasyonu da Var!

Bir adayın yeterliliklerini belirlemek ve tabi tutulan belli testler sonucunda kişiyi uygun görmek elbette güçlü bir insan kaynakları altyapısı gerektiriyor. Şuradaki uygulamadan tüm sürece ilişkin merakınızı giderebilirsiniz. Sıkıntılı bir personeli işe almadığınıza emin olmak için şuradaki yazılımla ek teste tabi tutarak cihazların nasıl kullanılacağını test ettirebilir ve şirketi zarardan kurtarabilirsiniz. İdeal personeli bir havuzdan seçmenize yarayan şuradaki yazılım ise işaretlediğiniz ve önem verdiğiz özelliklere sahip olan personelleri diğerlerinden ayırarak karşınıza getiriyor.

Biraz Eğlenceli Bitirelim, NASA’dan Herkesin Eğlenebileceği Bir Oyun

Unity motoruyla tarayıcınızda çalışan bu üç boyutlu oyun ile tıpkı NASA öğrencileri gibi siz de eğlenerek uzay yürüyüşü hakkında temel bilgiler edinebilirsiniz. Oyunu oynamak için bağlantı şurada ---> Station Spacewalk Game

Ayrıca şurada bulunan görsel hazineden üç boyutlu modeller, yüksek çözünürlüklü resimler ve farklı görsel eğitim araçları edinebilirsiniz.

1941-1979 yılları arasında NASA’ya hizmet veren ve birçok başarıya imza atan Glenn Araştırma Merkezi’ni iOS destekli tabletinizde gezintiye çıkabilirsiniz.

Glenn Research Center: Early Years



Android cihazlarınız için yayınlanan aşağıdaki yazılım sayesinde atmosferdeki değişiklikleri yakından takip edebilirsiniz.

NASA, tüm uzay meraklılarına verdiği bu mükemmel ödüllerle gönlümüzde taht kurmaya devam edecek.