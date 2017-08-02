NASA Yıllık 187 Bin Dolar Vereceği 'Gezegen Koruyucu' Arıyor

NASA, uzayın kirlenmemesi ve uzaydan dünyaya kirlilik gelmemesi için yıllık 187 bin dolar maaşlı 'gezegen koruyucu' arıyor.

NASA, 187 bin dolara kadar maaşı olabilen gezegen koruyucuları işe alacak. Tuhaf gelmesin çünkü bu iş, 1967 Dış Uzay Antlaşması ile kuruldu.

Gezegen koruyucuların görevleri, insanların gezegenleri, uyduları ve diğer uzay objelerini kirletmelerini önlemek. Ayrıca uzaydan gelen mikropların dünyada yayılmasını da engellemeleri gerekiyor.

Amerikan hükümetine bağlı bilim insanları, bizleri korumak için çok çalışıyorlar.

Bazı meslek grupları bulaşıcı hastalıklara çözüm ararlar, bazıları ilaçların ve yiyeceklerin yan etkilerini azaltmaya çalışırlar. Ancak NASA üssünde endişeler Dünya'nın çok ötesindedir. Bu nedenle 'gezegen koruyucular' diye bir iş kolu açmıştır.

İşiniz, dünyayı 'uzayın kirliliklerinden' koruyun ve insanların uzayı kirletmesini önleyin. Bunu yaptığınız için de her yıl 124 bin ile 187 bin dolar arasında ücret alın.

NASA'nın 2014 yılından bu yana tek gezegen koruyucusu olan Catharine Conley, bu yeni işin, bulunduğu pozisyonun Güvenlik ve Görev Güvencesi Ofisine taşınmasından kaynaklandığını söyledi.

1967'de Dış Uzay Antlaşması imzalandıktan sonra, bu pozisyonun oluşması için 9. madde özellikle eklendi:

''Antlaşmanın taraf devletleri, dış uzay, ay ya da bir başka gök cismi üzerinde araştırma yapacakları zaman, Dünya'ya zarar verebilecek maddeleri araştıracak, Dünya dışı çevrenin kirlenmemesi için uzaya madde atılmasını engelleyecek ve gerektiğinde bunun için çeşitli önlemler alacaktır.''

Bu anlaşmadan dolayı NASA'nın gezegen koruyucusu, dünyanın dört bir yanındaki uzay araştırma merkezlerine giderek, gezegen üzerindeki araçların sondaj yaparken ya da fotoğraf çekerken gezegeni kirletmemesini sağlar.

Örneğin; NASA, yaşam oluşma ihtimali olan Jüpiter'in uydusu Europa'ya 2.7 milyar dolarlık bir Europa Clipper görevi planlıyor. Amaç Europa'ya inmek değil yalnızca fotoğaflarını çekerek uydu hakkında daha fazla bilgi edinmek.

Ancak uydu isterse inebilir. Bu yüzden Conley gibi bir gezegen koruyucu projeyi kontrol edip Europa'yı korumalı.

Tam tersi bir durumda NASA, Mars'tan zararlı bir mikrobu Dünyamıza getirebilir. Kızıl gezegen Dünyamıza benzediği ve bir zamanlar sular ile kaplı olduğu için NASA'nın her zaman hedefindedir. Belki de donmuş ve kurumuş bir fosil bir Mars görevi ile getirildikten sonra laboratuvarda yeniden canlanır. Bu nedenle gezegen koruyucu gerekli protokolleri ve prosedürleri hazırlamalarına yardımcı olmalıdır.

''Dünyayı korumanın görkemli bir görev olduğunu kim söylemiş ki.'' diyen Conley, ''Sıradan bir haftanın çoğu e-postalarla, çalışmaları okumakla, öneri ve materyalleri incelemekle geçiyor.'' diye ekledi.

Başvurmanız için hangi niteliklere sahip olmalısınız?

Conley'ninki gibi dünya dışı bir iş elbette ki olağanüstü yetenekler gerektiriyor.

Başvuran kişinin en az bir yıl üst düzey devlet görevlisi olarak çalışmış olması gerekiyor. Ayrıca bir gezegen koruyucu olabilecek kadar 'ileri derecede bilgili' olması gerekiyor.

Elbette fizik, matematik ve mühendislikle de ilgili özgeçmişiniz de kabarık olmalıdır.

NASA, 14 Ağustos'a kadar USAJobs.gov'da başvuruları alıyor.