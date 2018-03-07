Mars'ın 'Fake' Şüphesi Uyandıran Yeni Fotoğrafı Yayınlandı

NASA, Satürn, Jüpiter ve tabi ki Mars gibi Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin çarpıcı fotoğraflarını sunma alışkanlığı kazandı. NASA’nın sunduğu yeni fotoğraf ise ilginizi çekecek türden.

NASA'nın paylaştığı bu görüntüler, kimi zaman gerçekçi, kimi zaman sahte olmakla birlikte bazen de bizi korku içerisinde bırakarak komplo teoriler üretmemize yol açmakta. Kızıl Gezegen’in Kuzey Kutbu’ndan çekilen yeni fotoğrafı ise tamda bu türden. Gerçek olamayacak kadar değişik bulunan fotoğrafa eminiz ki uzun süre bakmak isteyeceksiniz.

Fotoğraf Mars Keşif Ordusu tarafından gezegenin etrafında dönerken yakalandı ve NASA’nın da açıkladığı gibi fotoğraf tamamen gerçekti.

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory sayesinde tam çözünürlükte görüntüleyebileceğiniz görüntü son derece ayrıntılı görmemize olanak tanımış durumda. İlgili fotoğrafta üzeri tozlu tepelerle dolu, çatlaklı kayalık bir kabuk görmekteyiz. Bu harika görüntü sayesinde NASA, Mars’ın jeolojik süreçlerinin nasıl mümkün hale geldiğine dair fikir sahibi oldu.

NASA, Kızıl Gezegen’e bir avuç araştırmacının yanı sıra çeşitli, son teknoloji ekipmanlar da göndermiş olsa da kızıl gezegen hakkında bilmediğimiz bir çok şey var. Mars, şu ana kadar edindiğimiz verilere göre herhangi bir yaşam belirtisi barındırmıyor. Ancak uzak gelecekte her şey çok daha farklı olabilir.

Her geçen gün adından yeni bir bilgi ile bahsettiğimiz Gezegen, adeta sürprizlerle dolu bir oda gibi keşfedilmeyi bekliyor. Peki siz Mars ve Mars’ta yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz?