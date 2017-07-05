NASA'nın Asteroit Tehdidini Ortadan Kaldıracak Projesi: DART

Dünya'ya çarpması düşünülen bir asteroiti hayal etmek bile oldukça korkutucu. Bugünkü teknolojiye baktığımız zaman insanlık, bunu önleyebilecek bir noktaya geldi. NASA'nın yeni projesi DART, bu konuda oldukça iddalı görünüyor!

NASA'nın DART projesi, muhtemel bir asteroit çarpmasını önceden tespit edip yörüngesini değiştirmeyi hedefliyor. DART'ın şu ana kadarki NASA projelerinden farkı, asteroiti parçalamak yerine asteroite gönderilen bir uzay aracı ile yörüngesini değiştirmek.

DART projesi şu aralar konseptten tasarım aşamasına geçiyor, donanım testinin ise 2024 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu noktada bir DART uzay aracı, Dünya'ya tehdit oluşturmayan bir asteroite gönderilecek.

DART testte başarılı olduğu takdirde 7-8 yıl gibi bir süre içerisinde asteroit tehdidi tamamen tarih olacak.